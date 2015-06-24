AB, iflasın eşiğindeki Yunanistan'ın reform önerilerini kabul etmedi

Avrupa Birliği yetkilileri, temerrüde düşmemek için 30 Haziran’a kadar IMF’ye 1.5 milyon Euro ödeme yapması gereken Yunanistan ile kreditörleri arasındaki reform karşılığı mali yardım müzakerelerinde emeklilik sistemi, katma değer ve kurumlar vergisi konularında görüş ayrılığının devam ettiğini ve dünkü müzakerelerde mesafe alınamadığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Troyka’nın Şubat ayında dondurduğu 7,2 milyon Euro’luk fonun serbest bırakılması için bazı reform önerileri sunmuştu.

Atina, 1.5 milyon Euro'luk ödemenin yapılabilmesi için Troyka'nın 7,2 milyon Euro'luk yardım fonunun serbest bırakılmasını istiyor. Ancak Troyka, Şubat'tan bu yana SYRIZA hükümeti kemer sıkmadıkça fonun serbest bırakılmamasında ısrar ediyor.

Avrupa Komisyonu, Euro bölgesi maliye bakanlarını temsil eden Eurogroup, Euro bölgesi kurtarma fonu ESM ve Avrupa merkez bankası (ECB) bugün öğle saatlerinde Brüksel'de Yunanistan hakkında toplanacak. Bir saat sonra toplantıya Yunanistan Başbakanı Çipras da katılacak.

30 Haziran son gün

Reuters’te yer alan habere göre, toplantı 30 Haziran'da IMF'ye borcunu ödeyemezse temerrüde düşecek olan Yunanistan'ın bu borcu ödemesini sağlayacak mali yardım karşılığında yapması gereken ekonomik reformlar üzerinde mutabakat sağlamayı amaçlıyor. Reformlar üzerinde mutabakat sağlanması için görüşmeler dünden bu yana devam ediyor.

"Çipras ile toplantı öncesinde pek çok noktada görüş ayrılığı var" diyen görüşmelere yakın bir AB yetkilisi, sorunlar arasında emekli maaşları ve kurumlar vergisinin yer aldığını ifade ederek "Dünden pek mesafe alınamadı" dedi.

Yetkili, liderin önce Eurogroup düzeyinde bir anlaşmanın sağlanmasını istediğini de sözlerine ekledi.