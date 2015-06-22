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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan kararı perşembeye kaldı

Yunanistan’ın son dakikada sunduğu öneri nedeniyle Euro bölgesi maliye bakanları toplantısından karar çıkmadı. Avrupa Birliği, Yunanistan konusundaki kararını en erken perşembe günü verebilecek.

22 Haziran 2015 23:52


Euro Grubu maliye bakanlarının yaptığı 1 saatlik toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem buluşma sonrasında yaptığı açıklamada Yunan hükümetinin önerilerinin masaya geç geldiğini ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle bir sonuca varamadıklarını söyledi.

Hollanda Maliye Bakanı Dijsselbloem “Bu çok kısa bir basın toplantısı olacak, çok kısa bir Euro Grubu buluşması gerçekleştirdik” dedi. Yunan hükümetinin sabah saatlerinde bir öneri yaptığını belirten Dijsselbloem “Bunu memnuniyetle karşıladık ve bunun doğru yönde atılmış pozitif bir adım olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Dijsselbloem Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinin bu öneriyi değerlendirmek için yeterince vakti olmadığını ancak önerinin incelenmesine başlandığını belirtti. IMF Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısına katılmaması da bu değerlendirmenin başladığı şeklinde yorumlandı.

Dün akşam saatlerinde bir öneriyle gelen Yunanistan'ın sabah yeni bir öneri yapması dikkat çekti. Ancak son gelen öneri, gözlemcilere göre üzerinde müzakere edilebilecek bir nitelik taşıyor.

Euro Grubu maliye bakanları, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirveye hazırlık amacıyla toplanıyor. Zaman yetersizliği nedeniyle toplantının işlevli olmaması bazı maliye bakanları tarafından tepkiyle karşılandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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