AB, "Hiçbir Batılı sokağa adım atamaz" diyen Erdoğan'la ilgili Türk büyükelçiden açıklama istedi

Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz" şeklindeki açıklamaları nedeniyle Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’yı Avrupa Dış Eylem Servisi’ne (EEAS) çağırdı.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, Kaymakcı’nın Erdoğan’ın son ifadeleri hakkında açıklamada bulunması için çağrıldığını söyledi. EEAS’e giden Kaymakcı’ya açıklamaların kaygı verici nitelikte olduğu ve bu tür açıklamalar nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Görüşmede Türkiye’nin AB adayı bir ülke olduğuna dikkat çekilerek, bu tür açıklamalardan kaçınılması istendi.