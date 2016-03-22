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Dünya

AB Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, Brüksel saldırıları sonrası gözyaşlarını tutamadı

"Avrupa bu bölgenin her gün yaşadığı aynı acıyı çekiyor"

22 Mart 2016 18:18

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'nın başkanti Brülsel'deki terör saldırılarına ilişkin değerlendirme yaparken gözyaşlarına boğuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cuda ile Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini, "Avrupa için üzücü bir gün" dedi. İtalyan siyasetçi gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Avrupa için çok üzücü bir gün. Avrupa ve onun başkenti, bu bölgenin her gün yaşadığı aynı acıyı çekiyor."

Brüksel'deki saldırıların radikalleşmeden kaynaklandığının bilindiğini söyleyen Mogherini, Avrupa ve Ortadoğu liderlerine "bu felaketin üstesinden gelmek için birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

 

AB Konseyi Başkanı: Alçaklık!

 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Brüksel'i kana bulayan terör saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Polonyalı siyasetçi, "Bu sabah Zavantem Havalimanı'ndaki ve Brüksel'in 'Avrupa' bölgesinde çok sayıda masum insanın canına ve yaralanmasına mâl olan bombalı saldırılardan dehşete düştüm" dedi. Tusk, "Saldırılar, nefret ve şiddetin hizmetindeki teröristler tarafından gerçekleştiren bir diğer alçaklığa işaret ediyor" ifadesini kullandı.

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