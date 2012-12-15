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Çevre

AB gıda israfına karşı hareket geçti

AB, gıda madde savurganlığına karşı, 'FUSIONS' adlı bir projeyi uygulamaya koydu

15 Aralık 2012 17:16

Dünya çapında tırmanan gıda fiyatlarını ve israfını dikkate alan Brüksel, farklı proje ve uygulamalarla duyarlılığı artırmak istediğini duyurdu. Gıda maddesi savurganlığına AB de el atarak, 2025 yılına kadar Avrupa’daki savurganlığı, yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

AB ülkelerinde her yıl 89 milyon ton gıda maddesi heba edildiği tahmin ediliyor.

Gıda maddesi savurganlığının, üretimin daha ilk aşamalarında başladığına da dikkat çekilirken, Danimarka'daki “Stop-Wasting Food” Hareketi’nden Selina Juul şunları söyledi:

"Bu süreç daha tarlada başlıyor. Eğer salatalıklar eğri, havuçlar çok küçük, ya da renkleri soluksa, bunlar hemen çöpe gidiyor. Ambalaj sanayinde de gıda maddelerinin yüzde 20’si heba oluyor."

Juul'a göre, gıda maddeleri konusunda biraz daha özenli olunsa, sadece paradan tasarruf etmekle kalınmaz, dünya çapında gıda tedariki garantisi de sağlanmış olur.
 

AB de soruna el attı


Gıda maddesi savurganlığına, AB de el attı. Birlik ülkeleri, 2025 yılına kadar Avrupa’daki gıda savurganlığını yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediklerini açıkladı


AB bu amaçla geçen Ağustos ayında, FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention) bir projeyi uygulamaya koydu.

Projede BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hükümetlere bağlı olmayan kuruluşlar, Avrupalı firmalar ve aralarında Alman Üniversitesi Hohenheim’ın da bulunduğu, 20 Avrupa üniversitesi yer aldı.

Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi’nden proje koordinatörü Toine Timmermans, gıda maddeleri savurganlığına ilişkin şu konuştu:

“Biz bunun büyük bir sorun olduğunun ve beslenme için üretilen gıda maddelerinin ortalama yüzde 25 ila 30’unun üretim sürecinde heba edildiğinin de bilincindeyiz.”


FUSIONS tüketiciye ve siyasete sesleniyor


FUSIONS projesi, bu konuda tüketicileri duyarlı kılmak, ayrıca politikacılara ve iş çevrelerine güvenilir/kıyaslamalı veriler sunmak istiyor, çünkü şimdiye kadar bu tür veriler son derece yetersiz kaldı.

Toine Timmermans, DW’ye yaptığı açıklamada, görüş alış-verişinde bulunmak ve fizibilite çalışmaları geliştirmek istediklerini, zira üretim sürecinin ve farklı sektörlerin çeşitli noktalarında daha şimdiden çok sayıda faaliyetin bulunduğunu hatırlattı.


İsrafı önlemenin yolları


Projeye dahil olan, “Stop-Wasting Food” Hareketi'nden Selina Juul, REMA 1000 adındaki İskandinav süpermarketler zincirinin ilginç bir fikir geliştirdiğini, son kullanma tarihi geçmeye yakın olan ürünleri mağazanın ayrı bir köşesindeki tezgâhta yüzde 70 indirimle satışa çıkarttığını anlattı.

Selina Juul, böylelikle tüketicinin daha az para ödediğini, mağazalar zincirinin de ilâveten sattığı ürünlerle daha fazla gelir elde ettiğini, iki tarafın da kazançlı çıktığını belirtti.


Siyasetin sorumlulukları


Toine Timmermans ise, siyasetin sorumluluklarına da değinerek, gıda maddelerinin etiketlendirilmesindeki eksiklere çözüm getirilebileceğini belirtti:

“Örneğin ‘şu tarihten önce tüketilmesi gerekir' ya da ‘şu tarihten önce tüketilmesi tavsiye olunur’ gibi etiketler göz önüne alındığında, birçok ülkede tüketici aradaki farkı kavrayamıyor.”


'Foodsharing.de' portalı


Gıda maddesi israfını önlemek için Almanya'da yeni bir uygulama başlatıldı. İnternet portalı “foodsharing.de” üzerinden gıda maddeleri ihtiyacı olanlara gönderilebiliyor, trampa ya da ücretsiz tedarik edilebiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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