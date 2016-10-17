AB, en çok Türkiye'de üretilen araçları aldı

Türkiye, Japonya, Güney Kore ve ABD’yi sollayarak AB’ye en fazla otomotiv ihracatı yapan ülke unvanını aldı. Avrupa yollarında dolaşan 100 otodan 22’si ‘Türk malı’ imzasına sahip.

Vatan gazetesinin haberine göre, Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, 2016’da tarihi yıllarından birini yaşıyor. Üretim ve ihracat rekora doğru gidiyor.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, ilk 9 ayda otomotivi üretiminin yıl sonunu beklemeden ilk kez 1 milyon adedi geçtiğini belirterek, “Dünyada üretim yüzde 2 artarken, Türk otomotiv sanayinde üretim yüzde 6 artışa 1 milyon 33 adede ulaştı. İhracat da yüzde 13 büyüyerek 797 bin adede çıktı. Özellikle yeni otomobil projeleri üretim ve ihracata doping oldu” dedi.

Üretim ve ihracatta bu yıl rekor kırılacağının müjdesini veren OSD Başkanı, şunları söyledi: “İhracatta 1.1 milyona ulaşacağız. Üretim de 1 milyon 450 bin adetle zirveye çıkacak. Toplam ihracatımız 22.5-23 milyar dolar olacak. Otomotiv, Türkiye’nin ihracat sıralamasında 11 yıldır liderliğini sürdürüyor.”

5 milyar Dolar’lık yatırım

Kudret Önen, Türk otomotiv sektörünün son dönemde gerçekleştirdiği 5 milyar dolarlık yatırımla büyük hamle başlattığını ve AB’nin 1 numaralı ticaret ortağı unvanını almayı başardığını kaydetti. Türkiye’nin AB’ye en fazla otomotiv ihracatı yapan ülke haline geldiğini belirten Önen, “AB’nin yaptığı otomobil ithalatının yüzde 22’si Türkiye’den. Türkiye, AB pazarında aldığı yüzde 22’lik payla Japonya, Kore, ABD’yi solladı. Ticari araçta da açık ara lideriz. AB yollarındaki her 100 ticariden 65’i Türkiye’den gidiyor” diye konuştu.