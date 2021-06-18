AB’den Google rekabet soruşturması hazırlığı

Avrupa Birliği'nin (AB) antitröst kurumları Google'ın dijital reklam uygulamaları hakkında bu yıl içerisinde soruşturma açmaya hazırlandığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, soruşturmanın bu sene içerisinde açılacağını dile getiriyorlar. Avrupa Komisyonu'nun böyle bir soruşturma yürütmesi geçen sene internet reklamlarından 147 milyar dolar gelir elde eden Google açısından büyük bir tehdit oluşturabilir.

Yüzde 16'sı sitelerdeki reklamlardan geliyor

Google aramaları, Youtube ve Gmail gibi Google'ın kendi sitelerinde gösterdiği reklamlar satış ve kârın en büyük dilimini oluşturuyor. Gelirin yaklaşık yüzde 16'lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen ancak Google'ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geldi.

Haberde, Avrupa Komisyonu'nun ve Google'ın sorulara yanıt vermediği de belirtildi.