AB'de Covid-19 vakalarında en fazla artış gençlerde

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği ülkelerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında geçen haftaya göre yüzde 64.3'lük artış görüldüğünü duyurdu.

ECDC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı. En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken, 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.

Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre, hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği belirtildi.

Tedbirler aşamalı olarak gevşetildi

Aşılamanın artmasıyla İtalya, İspanya, Belçika, Almanya gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirler, nisandan itibaren son aylarda aşamalı olarak gevşetilmişti.

ECDC verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü kişilerin yüzde 66.2'sine ilk doz aşı vuruldu, yüzde 48,7'si ise tam aşılandı.