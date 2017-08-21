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AB Bakanı Ömer Çelik'ten 'racon' açıklaması

Çelik: "Bu işe nokta koyuldu"

21 Ağustos 2017 18:24

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, NTV televizyonunda katıldığı programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimilerinin şahsım adına adeta racon kestiği anlaşılıyor. Racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Bakıyorsunuz Anadolu'da AK Parti'nin sivil ayağı denilerek oradaki idarecilerle belli ilişkiler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu tip olaylarda çok hassasız. Bazen de bazı kişiler çıkıyor, belli kişileri AK Parti'nin içinden konuştuğunu iddia ederek açıklama yapıyor. Bu son zamanlarda daha hassas olmak gerekiyor. Sosyal medya büyük bir okyanus. AK Partili siyasetçilere nasıl AK Partili olması gereken mesajlar da oluyor. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiş olması bu işe artık bir nokta konulduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya ve sosyal medyada kimi partililerin kendi adını kullanarak herkese ayar vermeye çalıştığını" belirterek, "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" demişti.

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