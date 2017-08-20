Erdoğan'dan 'Reis'çiler tepkisi: Meydanı fitnecilere bırakmayız, kimse benim adıma racon kesemez!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "medya ve sosyal medyada kimi partililerin kendi adını kullanarak herkese ayar vermeye çalıştığını" belirterek "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasına giden süreçte iktidara yakınlığıyla bilinen bazı köşe yazarları arasında "gizli hayırcı" tartışması yaşanmıştı. Söz konusu tartışma sırasında; kuruluş aşamasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir yayın politikası izleyeceği öne sürülen Karar gazetesi ile Hürriyet'in muhazakâr mahalleden transfer edilen yazarları Abdulkadir Selvi ile Akif Beki'nin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Star yazarı Ahmet Taşgetiren'e kadar bir dizi isim gündeme gelmişti.

"Şu köşe yazarının Cumhurbaşkanı ile şöyle dostluğu var' diyorlar; hiçbiri beni bağlamaz" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Herhalde dünyada benim kadar şeffaf olan, açık konuşan bir başka lider var mıdır, onu da pek bilmiyorum. Bir kişiye mesaj vermem gerekiyorsa bunu zaten sözcülerim aracılığıyla yapıyorum. 'Reis şöyle düşünüyor', bu tür yakıştırmalara hiç kimse itibar etmemeli. Hatta bunları Cumhurbaşkanlığı'na ve partimize bildirin. Meydanı bu hareket içinde fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayız. Bugüne kadar AK Parti ile ve şahsımla milletimizin arasına kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayacağız."