T24 LogoT24 Logo
Politika

AB Bakanı Ömer Çelik: Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, askerin, polisin terörle mücadelede 'aslan' gibi olduğunu söyledi

19 Haziran 2016 02:03

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor. Aslan gibi askerimiz, polisimiz, korucumuz hiçbirine aman vermiyor" dedi.

Karaisalı ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı ve Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Çelik, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

İlçede daha önce de vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsatan Çelik, şunları söyledi: "Terörle mücadele ederken, şehitler verirken, ülkemiz her türlü şer cephesinin saldırısı altındayken, vatan, millet, devlet için en çok fedakarlığı Karaisalılılar yapıyor. O yüzden Karaisalılı olmak herhangi bir yerli olmaya benzemez.

'Vatan, millet, devlet' dedin mi en önce Karaisalılı yürür. Siz, herhangi bir şekilde beni dünyanın neresinde görürseniz görün, Adanalı ve Karaisalılı birini görürsünüz. Biz bu memleketin topraklarında gezdik, suyunu içtik, ekmeğini yedik. Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor. Aslan gibi askerimiz, polisimiz, korucumuz hiçbirine aman vermiyor. En iyi siz biliyorsunuz."

ETİKETLER

ömer çelikyedi düvelab bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24