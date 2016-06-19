AB Bakanı Ömer Çelik: Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor. Aslan gibi askerimiz, polisimiz, korucumuz hiçbirine aman vermiyor" dedi.

Karaisalı ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı ve Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Çelik, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

İlçede daha önce de vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsatan Çelik, şunları söyledi: "Terörle mücadele ederken, şehitler verirken, ülkemiz her türlü şer cephesinin saldırısı altındayken, vatan, millet, devlet için en çok fedakarlığı Karaisalılılar yapıyor. O yüzden Karaisalılı olmak herhangi bir yerli olmaya benzemez.



'Vatan, millet, devlet' dedin mi en önce Karaisalılı yürür. Siz, herhangi bir şekilde beni dünyanın neresinde görürseniz görün, Adanalı ve Karaisalılı birini görürsünüz. Biz bu memleketin topraklarında gezdik, suyunu içtik, ekmeğini yedik. Yedi düvel karşımıza çıkmış, bize saldırıyor. Aslan gibi askerimiz, polisimiz, korucumuz hiçbirine aman vermiyor. En iyi siz biliyorsunuz."