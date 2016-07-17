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15 Temmuz Darbe Girişimi

AB Bakanı: Cep telefonlarına gelen "eve dönebilirsiniz" mesajı, cunta destekçilerinin işi

"Demokrasi nöbeti devam ediyor"

17 Temmuz 2016 14:03

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, darbe girişimine karşı meydanlara inen vatandaşlara gönderilen "Eve dönebilirsiniz" mesajlarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çelik, "Cep telefonlarına gelen 'eve dönebilirsiniz' mesajı, cunta destekçilerinin işi. Meydanlardayız. Demokrasi nöbeti devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” ismini veren cuntacıların düzenlediği darbe girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet vatanadaşların telefonlarına mesaj yollayarak sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bakan Çelik'in tweeti şöyle:

ETİKETLER

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