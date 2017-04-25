AB Bakanı Çelik: Şaşırtıcı; AKPM'de, üyelerin yarısının katıldığı toplantıda bu karar alındı

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alan kararına ilişkin olarak, "Bu karar adil olmayan haksız, yanlış bir karardır" dedi. "Bu kararın alınması için gösterilen Türkiye fotoğrafıyla gerçeklerin ilgisi yok" diyen Çelik, "Şaşırtıcı olan bir şey şu; AKPM gibi bir kurulda, bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor" ifadesini kullandı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Şaşırtıcı olan bir şey şu; AKPM gibi bir kurulda, bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Türkiye gibi bir ülke değerlendirilirken, böyle bir katılımda karar alınması yanlış. Bu kararın alınması için gösterilen Türkiye fotoğrafıyla gerçeklerin ilgisi yok. Bu darbe girişimi bir Avrupa ülkesinde ve Avrupa demokrasisine karşı oldu. Ardından Türkiye, 3.2 milyon mülteci barındırıyor, pek çok terör örgütüyle mücüdele ediyor kendi güvenliğini sağlamak için. Böyle bir ülkeye teşekkür edilmesi lazımdı. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor durumda, Avrupa ülkelerinin yapması gereken "Nasıl dayanışma içinde olmalıyız?" olmalıydı. AKPM'de daha önce bir karar alındığında da bunu söylemiştim. Herhangi bir dayanışma mesajı vermek yerine, zor şartlarda özgürlükleri koruyan Türkiye'ye karşı gerçekçi olmayan bir yaklaşım içerisindeler. Doğru iş birliği mekanizmaları üretmeleri gerekiyor.

Türkiye ile hiçbir dayanışma mekanizması üretilmedi. Bu zor koşullardan geçen demokrasimize, ülkemize karşı dışlayıcı bir tutum içerisindeler. Bu AB için de AKPM için de tarihi bir hatadır."

- Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır.

- AKPM'de alınan karar 45'e karşı 113 oyla alındı.

AB Bakanı Çelik: Şaşırtıcı; AKPM gibi bir kurulda, üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alındı