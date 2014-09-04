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AB Bakanı Bozkır: Biz de Almanya'yı dinliyoruzdur muhakkak

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesini fazla yadırgamadığını belirterek,'Dinlediklerinin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum' dedi

04 Eylül 2014 20:19

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, TGRT Haber'de yayınlanan ‘Neler Oluyor’ Programına konuk oldu. Bozkır, Almanya’nın Türkiye’yi dinlemesini fazla yadırgamadığını belirterek, "Dinlediklerinin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum. Biz de dinliyoruzdur muhakkak. Biz de birçok konuda istihbarat topluyoruzdur” dedi. 

Radikal’de yer alan habere göre, Almanya’nın Türkiye’yi dinlediği iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Bozkır, bunun fazla yadırganacak bir durum olmadığını ifade ederek, “Görevli büyükelçilikler, ülkenin ilgili kurumları, o ülkenin güvenliği için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindedirler. Ben 38 buçuk sene boyunca büyükelçi olarak, başkatip olarak diplomasinin her kademesinde görev aldım. Her ülkenin kendisini güvene alacak, bilgi toplayacak uygulamaları olur. Bu illa dinleme olmaz, sohbet sırasında da olabilir. Viyana Diplomatik Muafiyet Sözleşmesi niye konmuştur; Büyükelçilikler rahat çalışsın diye. Bunlar yeni şeyler değil. 100 yıldır, 50 yıldır her ülkenin büyükelçileri bilgi toplarlar, ülkesiyle ilgili güvenlik istihbaratını toplamaya çalışırlar. Ben bunu fazla yadırgamıyorum” dedi.

Bozkır, dinlemeleri normal karşılarken “Dinlediklerinin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum” ifadesini kullandı. Bozkır, Türkiye’nin de Almanya’yı dinlemiş olabileceğini ifade ederek “Biz de dinliyoruzdur muhakkak. Biz de birçok konuda istihbarat topluyoruzdur. Onun için bu normal akışındadır. Bir ülkenin kendisini güvenli hissetmesi için her türlü tedbiri alması gereklidir. Herkes gücünün yettiği kadar bu imkandan yararlanır. Türkiye de yararlanmıştır, yararlanacaktır, yaralanması lazımdır” dedi.

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