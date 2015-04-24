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Dünya

AB, Akdeniz'deki kurtarma faaliyetleri bütçesini üç kat artırdı

AB arama kurtarma çalışmalarına 9 milyon Euro ayıracak

24 Nisan 2015 10:42

İtalya açıklarındaki son göçmen ölümleri üzerine acil olarak toplanan AB liderleri, Akdeniz'deki göçmenlerin arama kurtarma çalışmalarına ayrılan bütçenin üç kat artırılmasına karar verdi.

Buna göre AB arama kurtarma çalışmalarına 9 milyon Euro ayıracak.

Yetkililer, AB'nin ayrıca insan kaçakçılarının teknelerini ele geçirme ve yok etme yollarını ve üçüncü ülkelerde göç yetkililerinin görevlendirilmesi adımlarını da ele alıyor.

Bazı AB üyesi ülkeler gemi ve diğer kaynaklarının Akdeniz'deki faaliyetlere verilmesi taahhüdünde bulundu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, AB liderlerinin zirvesi, Pazar günü Akdeniz'deki 800 göçmenin ölmesi nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Perşembe gün içinde Malta'da 24 kurban için cenaze töreni düzenlendi.

Yaşadıkları savaş ve yolsuzluk sorunları nedeniyle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden kaçanların sayısında son aylarda önemli bir yükseliş yaşanıyor.

Bu yıl içinde 35 binden fazla kişinin Afrika'dan Avrupa'ya geçtiği düşünülüyor.

Yaklaşık 1750 kişinin yolculuk sırasında öldüğü bildiriliyor.

Bazı ülkeler kendi deniz kuvvetleri kaynaklarının arama kurtarma çalışmaları için kullanılacağı sözünü verdi.

İngiltere, helikopter taşıyan HMS Bulwark gemisini, üç helikopteri ve iki devriye gemisini bu arama kurtarma faaliyetlerine sunma söz verdi.

Almanya, Fransa ve Belçika da gemiyi bu faaliyetlere taahhüdünde bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirve, daha fazla ölümün önüne geçmeyi hedefleyen 10 maddelik bir eylem planını tartıştı.

Ancak bazı BM yetkilileri, AB planının asgarici olduğunu söyledi ve birlik ülkelerine, düşük vasıflı işçileri de kapsayacak şekilde, güvenli göç için yasal kanallar oluşturma çağrısında bulundu.

AB, geçen yıl daha geniş arama kurtarma çalışmaları yürüten Mare Nostrum'u mali yükü nedeniyle iptal edip yerine daha düşük maliyetle daha dar bir çalışma alanı olan Triton'u getirdiği için eleştirilmişti.

Bazı AB üyesi devletler, Mare Nostrum'un çok pahalı ve göçmenler için de teşvik edici olduğu görüşünü öne sürüyordu.

Fakat insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Mare Nostrum'un sona erdirilmesi, "kaçak göçmen ve mülteci ölümlerinin artmasına neden oldu."

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