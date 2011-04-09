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Yaşam

AA'NIN SİTESİ ''ALTIN ÖRÜMCEK''TE FİNALİST İSTANBUL (A.A)

09 Nisan 2011 14:13

-AA'NIN SİTESİ ''ALTIN ÖRÜMCEK''TE FİNALİST İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - DorukNet'in, sektörün gelişimi için üstlendiği ve desteklediği ''9. Altın Örümcek Web Ödülleri'' finalistleri belli oldu. Yılın en iyi web sitelerinin belirlendiği yarışmada, haber siteleri dalında Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi ''www.aa.com.tr'' de finalistler arasında yer aldı. Jürinin gerçekleştireceği değerlendirmeler sonucunda her kategoride ilk 3 site belirlenecek. Ayrıca, halkın oylarıyla da değerlendirilecek finalistlerden her bir kategori için bir site ''Halkın Favorisi'' olarak seçilecek. Bu yıl 35 kategoride 2010 yılının en iyi web siteleri ve internet teknolojileri alanındaki projeler ödüllendirilecek. Yarışmada; tasarım, içerik, özellik, işlevsellik, kullanılabilirlik, standart uygunluğu ve çapraz tarayıcı uygunluğu gibi kriterler bulunuyor. Finale kalan siteler, ayrıca Engelsiz Erişim Grubu tarafından da sitelerin görme engellilere, internet teknolojileri kullanılarak web ortamında sunulan bilgi, hizmet ve ürünlerden ne derecede faydalanabilmesine olanak tanıdığı ve görme engellileri sanal aleme ne derecede dahil ve entegre edebildiğine göre değerlendirilecek. Final değerlendirmeleri sonucunda, jürinin oylarıyla belirlenmiş olan ödül sahipleri Eylül ayında düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ''www.altinorumcek.com'' internet sitesinden ulaşılabilecek.

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