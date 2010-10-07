-AA'NIN KURULDUĞU BİNA MÜZE OLACAK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ak'ı, Hilmi Bengi ve AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek karşıladı. Bengi, burada yaptığı konuşmada Keçiören'in, Ankara'nın en hızlı gelişen ilçesi olduğunu söyledi. Ankara dışında yaşayanların dahi Keçiören'e gıpta ile baktığını dile getiren Bengi, yaptığı çalışmalardan dolayı Mustafa Ak'ı tebrik etti. Ak'ın, kendilerini ziyaretinden mutlu olduklarını ifade eden Bengi, ''Bizler sizlerin çalışmalarınızı duyurmak için varız. Sizler çalışacaksınız, bizler duyuracağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Böyle bir ortak yönümüz var. Birlikte çalışacağız'' dedi. Anadolu Ajansı'nın temellerinin de Keçiören'de atıldığını anımsatan Bengi, ''Şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olan Atatürk'ün karargah olarak kullandığı Ziraat Mektebi'nde 5 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı'nın kurulmasına karar verilmiş, 6 Nisan 1920'de de kuruluşu ilan edilmiştir. Atatürk, bir genelgeyle bunu tüm Anadolu'ya duyurmuş, en ücra köşelere kadar Anadolu Ajansı'nın haberlerinin dağıtılması talimatını vermiştir'' diye konuştu. Daha sonra, Anadolu Ajansı'nın kuruluş hikayesini ''Atatürk ve Anadolu Ajansı'' kitabından göstererek anlatan Bengi, kitabı Ak'a hediye etti. AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek de Keçiören'le ilgili yazılmış en güzel yazılardan birinin, Hikmet Birand'ın ''Anadolu Manzaraları'' kitabındaki yazısı olduğunu söyledi. Birand'ın, Türkiye'nin ilk ziraat profesörlerinden olduğunu belirten Tek, kitabında Keçiören'in bitki örtüsünü çok iyi anlattığını ifade etti. -MÜZE OLACAK- Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da halkın bilgi edinme hakkını en iyi gerçekleştiren organın basın olduğunu ve yaptıkları çalışmaları basın yoluyla duyurabildiklerini belirterek, bu nedenle basınla ilişkilerini sağlam ve canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Keçiören'in, 800 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Ak, yaptıkları tüm işleri bu bilinçle yaptıklarını dile getirdi. Ulu Önder Atatürk'ün karargah olarak kullandığı, Anadolu Ajansı'nın temellerinin atıldığı şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yerleşik olduğu binayı müze yapmak istediklerini belirten Ak, ''Çünkü Atatürk'ün ilk geldiği yer ve Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği yer orasıdır. Madem ki Anadolu Ajansı'nın da orada bir tarihi var, mutlaka Anadolu Ajansı'na da orada bir oda ayrılması lazım. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ile bu konuda görüşüyoruz. Onlar yeni bir bina yapacaklar ve taşındıktan sonra buranın Ankara'ya hizmet etmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu. Başkan Ak, Hilmi Bengi'ye ebru ile yapılmış bir tablo ve USB bellek hediye ederken, Bengi'de Ak'a Anadolu Ajansı'nın 90. yılı dolayısıyla yaptırılan porselen bir bardak ve ''Türkiye'nin 90 yılı'' kitabını hediye etti.