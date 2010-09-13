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Politika

AA, SONUÇLARI HATASIZ DUYURDU ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 16:02

-AA, SONUÇLARI HATASIZ DUYURDU ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu, halkoylaması geçici sonuçlarını açıkladı. YSK'nın internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, gümrük ve cezaevleri dahil 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38 milyon 369 bin 253'ü, sandık başına giderek oy kullanırken, katılım oranı yüzde 73,7 olarak hesaplandı. Oy kullanan seçmenlerden 21 milyon 788 bin 911'i (yüzde 57,88) ''Evet'', 15 milyon 854 bin 379'u ise (Yüzde 42,12) ''Hayır'' yönünde oy kullanırken, 725 bin 963'ünün oyu, çeşitli sebeplerden dolayı geçersiz sayıldı. Halkoylamasına en çok katılım yüzde 89,30 ile Burdur'da, en az katılım ise 9,05 ile Hakkari'de gerçekleşti. En çok ''Evet'' diyen il, yüzde 95.75 ile Ağrı olurken, en çok ''Hayır'' yüzde 81,02 ile Tunceli'de çıktı.   İllerin 62'sinde ''Evet'', 19'unda ise ''Hayır'' oyları ağırlıklı olarak çıkarken, AA, abonelerine ''evet'' ve ''hayır'' diyen illeri yüzde 100 doğru bildirdi. AA'nın dün yüzde 58 ''Evet'', yüzde 42 ''Hayır'' olarak  abonelerine bildirdiği oranlar da YSK'nın gümrük ve cezaevlerinin oylarını dahil etmesiyle yüzde 57,88 ve yüzde 42,12 olarak şekillendi.  Gümrük kapılarında ise oy kullanabilecek durumda olan 2 milyon 556 bin 335 kişiden yüzde 7,68'ine gelen 196 bin 299 kişi oy kullandı. ''Gurbeçilerin'' yüzde 61.53'ü ''Evet'', yüzde 38,47'si ise ''Hayır'' dedi. YSK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iller, açılan sandık kayıtlı seçmen, oy kullana seçmen, geçerli oy, geçersiz oy, ''Evet'', ''Hayır'' ve katılım oranı sayıları şöyle: İller, Gümrükler ve Türkiye Geneli Halkoylaması Geçici Sonuçları   İli Açılan San. Kayıtlı Seçmen Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısı Geçerli Oy Sayısı Geçersiz Oy Sayısı Evet Oyları Evet Oranı(%) Hayır Oyları Hayır Oranı(%) Katılım Oranı(%) ADANA   1,386,290   1,009,435   992,202   17,233   434,066    43.75   558,136    56.25   72.82 ADIYAMAN   358,247   292,354   287,491   4,863   231,222    80.43   56,269    19.57   81.61 AFYONKARAHİSAR   483,583   421,921   411,452   10,469   270,258    65.68   141,194    34.32   87.25 AĞRI   274,121   154,668   148,624   6,044   142,311    95.75   6,313    4.25   56.42 AMASYA   233,005   205,982   202,159   3,823   118,637    58.68   83,522    41.32   88.4 ANKARA   3,341,633   2,669,069   2,632,709   36,360   1,423,477    54.07   1,209,232    45.93   79.87 ANTALYA   1,354,787   1,046,905   1,027,278   19,627   444,748    43.29   582,530    56.71   77.27 ARTVİN   122,503   96,838   94,707   2,131   47,164    49.80   47,543    50.20   79.05 AYDIN   719,726   598,062   585,485   12,577   209,820    35.84   375,665    64.16   83.1 BALIKESİR   859,259   735,639   722,075   13,564   348,417    48.25   373,658    51.75   85.61 BİLECİK   141,196   124,512   121,762   2,750   60,256    49.49   61,506    50.51   88.18 BİNGÖL   154,117   118,652   115,651   3,001   110,167    95.26   5,484    4.74   76.99 BİTLİS   174,195   121,962   116,543   5,419   108,471    93.07   8,072    6.93   70.01 BOLU   198,972   172,551   169,077   3,474   110,644    65.44   58,433    34.56   86.72 BURDUR   184,987   165,187   160,711   4,476   84,511    52.59   76,200    47.41   89.3 BURSA   1,843,820   1,517,902   1,490,239   27,663   839,892    56.36   650,347    43.64   82.32 ÇANAKKALE   360,770   314,284   308,723   5,561   123,926    40.14   184,797    59.86   87.11 ÇANKIRI   130,511   109,633   107,527   2,106   82,272    76.51   25,255    23.49   84.0 ÇORUM   384,676   338,874   333,237   5,637   226,051    67.83   107,186    32.17   88.09 DENİZLİ   665,282   575,622   562,978   12,644   260,643    46.30   302,335    53.70   86.52 DİYARBAKIR   851,241   296,245   278,871   17,374   261,916    93.92   16,955    6.08   34.8 EDİRNE   296,576   254,358   249,744   4,614   66,233    26.52   183,511    73.48   85.76 ELAZIĞ   374,530   302,605   296,663   5,942   242,611    81.78   54,052    18.22   80.8 ERZİNCAN   143,843   123,158   121,643   1,515   77,880    64.02   43,763    35.98   85.62 ERZURUM   474,085   379,988   373,026   6,962   324,031    86.87   48,995    13.13   80.15 ESKİŞEHİR   570,044   472,251   463,957   8,294   213,331    45.98   250,626    54.02   82.84 GAZİANTEP   984,683   716,358   701,112   15,246   489,706    69.85   211,406    30.15   72.75 GİRESUN   306,396   244,438   240,153   4,285   152,479    63.49   87,674    36.51   79.78 GÜMÜŞHANE   88,536   67,596   66,396   1,200   52,110    78.48   14,286    21.52   76.35 HAKKARİ   128,572   11,634   10,512   1,122   9,910    94.27   602    5.73   9.05 HATAY   922,012   767,414   756,763   10,651   362,011    47.84   394,752    52.16   83.23 ISPARTA   298,726   251,725   245,664   6,061   141,226    57.49   104,438    42.51   84.27 MERSİN   1,123,115   818,141   804,397   13,744   299,004    37.17   505,393    62.83   72.85 İSTANBUL   9,206,124   6,743,672   6,641,160   102,512   3,643,896    54.87   2,997,264    45.13   73.25 İZMİR   2,870,888   2,283,928   2,246,593   37,335   815,943    36.32   1,430,650    63.68   79.55 KARS   183,800   125,998   122,490   3,508   80,243    65.51   42,247    34.49   68.55 KASTAMONU   269,272   228,815   223,044   5,771   140,006    62.77   83,038    37.23   84.98 KAYSERİ   812,554   692,502   680,984   11,518   498,812    73.25   182,172    26.75   85.23 KIRKLARELİ   251,751   220,111   216,797   3,314   55,542    25.62   161,255    74.38   87.43 KIRŞEHİR   156,339   125,002   122,527   2,475   71,258    58.16   51,269    41.84   79.96 KOCAELİ   1,071,556   864,871   848,323   16,548   516,533    60.89   331,790    39.11   80.71 KONYA   1,327,534   1,117,186   1,096,922   20,264   857,167    78.14   239,755    21.86   84.15 KÜTAHYA   418,071   372,393   364,178   8,215   272,217    74.75   91,961    25.25   89.07 MALATYA   497,796   413,038   408,425   4,613   307,133    75.20   101,292    24.80   82.97 MANİSA   960,069   829,573   810,917   18,656   402,626    49.65   408,291    50.35   86.41 KAHRAMANMARAŞ   653,042   547,100   539,219   7,881   428,103    79.39   111,116    20.61   83.78 MARDİN   385,674   165,856   157,664   8,192   147,344    93.45   10,320    6.55   43.0 MUĞLA   593,187   492,611   483,363   9,248   149,763    30.98   333,600    69.02   83.04 MUŞ   208,405   112,730   107,806   4,924   99,403    92.21   8,403    7.79   54.09 NEVŞEHİR   196,436   167,489   164,404   3,085   111,049    67.55   53,355    32.45   85.26 NİĞDE   219,841   180,549   176,309   4,240   107,474    60.96   68,835    39.04   82.13 ORDU   508,677   400,122   391,422   8,700   248,557    63.50   142,865    36.50   78.66 RİZE   229,426   180,309   177,369   2,940   134,961    76.09   42,408    23.91   78.59 SAKARYA   612,621   505,267   496,127   9,140   333,871    67.30   162,256    32.70   82.48 SAMSUN   874,952   722,865   709,959   12,906   476,774    67.16   233,185    32.84   82.62 SİİRT   150,645   76,648   72,342   4,306   68,845    95.17   3,497    4.83   50.88 SİNOP   149,452   124,319   121,213   3,106   73,262    60.44   47,951    39.56   83.18 SİVAS   429,921   355,596   350,504   5,092   268,472    76.60   82,032    23.40   82.71 TEKİRDAĞ   567,415   465,412   458,124   7,288   158,825    34.67   299,299    65.33   82.02 TOKAT   423,544   359,680   353,708   5,972   228,442    64.58   125,266    35.42   84.92 TRABZON   543,650   428,766   421,131   7,635   288,911    68.60   132,220    31.40   78.87 TUNCELİ   56,409   37,918   37,260   658   7,072    18.98   30,188    81.02   67.22 ŞANLIURFA   827,755   566,490   556,434   10,056   523,882    94.15   32,552    5.85   68.44 UŞAK   245,586   216,999   211,620   5,379   105,432    49.82   106,188    50.18   88.36 VAN   530,745   231,449   220,748   10,701   208,501    94.45   12,247    5.55   43.61 YOZGAT   319,155   257,444   253,675   3,769   196,153    77.32   57,522    22.68   80.66 ZONGULDAK   455,043   380,435   369,517   10,918   184,931    50.05   184,586    49.95   83.6 AKSARAY   245,874   194,680   190,600   4,080   146,102    76.65   44,498    23.35   79.18 BAYBURT   48,973   41,432   40,777   655   34,687    85.07   6,090    14.93   84.6 KARAMAN   158,392   136,818   133,482   3,336   88,019    65.94   45,463    34.06   86.38 KIRIKKALE   195,333   159,578   156,827   2,751   108,586    69.24   48,241    30.76   81.7 BATMAN   260,951   105,987   99,500   6,487   94,218    94.69   5,282    5.31   40.62 ŞIRNAK   197,046   44,326   37,749   6,577   33,626    89.08   4,123    10.92   22.5 BARTIN   140,105   121,146   116,891   4,255   64,713    55.36   52,178    44.64   86.47 ARDAHAN   69,508   53,635   51,835   1,800   28,510    55.00   23,325    45.00   77.16 IĞDIR   105,349   53,822   51,941   1,881   28,023    53.95   23,918    46.05   51.09 YALOVA   148,306   115,990   113,885   2,105   58,304    51.20   55,581    48.80   78.21 KARABÜK   163,081   136,555   133,024   3,531   84,821    63.76   48,203    36.24   83.73 KİLİS   75,649   63,243   61,936   1,307   41,411    66.86   20,525    33.14   83.6 OSMANİYE   308,075   255,251   250,480   4,771   133,827    53.43   116,653    46.57   82.85 DÜZCE   237,477   201,385   197,817   3,568   143,443    72.51   54,374    27.49   84.8 TÜRKİYE GENELİ   52,051,828   38,369,253   37,643,290   725,963   21,788,911    57.88   15,854,379    42.12   73.71 * TÜRKİYE GENELİ'ne Gümrük ve Cezaevi Sonuçları Dahildir! GÜMRÜK TOPLAM   2,556,335   196,299   194,737   1,562   119,817    61.53   74,920    38.47   7.68 (CÜN-TNÇ)

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