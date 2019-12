-AA MUHABİRLERİNE AGC'DEN ÖDÜL ANTALYA (A.A) - 29.05.2011 - Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC), ''2010 Yılı Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması''nda dereceye giren gazetecilerin ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışmada Anadolu Ajansı muhabirleri iki ödüle layık görüldü. Antalya Hill Side Su Otel'de düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve cemiyet üyeleri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Genel Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Törene Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi de katıldı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül törende yaptığı konuşmada, 15 gün sonra yapılacak genel seçimler ile demokrasinin en temel işlevinin yerine getirileceğini anımsattı. Demokrasinin en temel unsurunun seçim olduğunu, seçimi de takviye eden temsilcilerin kararlarını yönlendiren, ikaz eden bir basın olmadan demokrasinin varlığının mümkün olmayacağını belirten Gönül, şunları kaydetti: ''Basın sadece karar mekanizmalarında tenkit unsuru değil, bir yönetimde karar alınırken en önemli hususlardan biri olan geri beslemeyi sağlayan önemli bir araçtır. Alt kademede hiçbir zaman üst kademeye kusur bildirmezler. Halbuki kusurlarını bilemeyen idarenin o kararı tahsis etmesi ya da yeniden doğru kararlar alması, mümkün olmaz. Bu bakımdan demokrasinin en temel unsurlardan birisi basındır. Basını yalnızca 'sansasyonel haberler yapan, tenkit eden kamuoyunu oluşturan' diye tenkitçi gözüyle bakmak basına haksızlık olur. bizim basın konusunda hükümet olarak yaklaşımımız hep daha iyiye götürmek oldu.'' Gönül, konuşmasının sonunda silahlı propagandaya meydan vermediği ve hassasiyetleri koruduğu için Antalyalı gazetecilere teşekkür etti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de, Antalya basını için tarihi anlardan bir tanesine tanıklık ettiklerini söyledi. Yeni, AGC'nin kurulduğu ilk günden bu yana bölgenin kalkınmasında duyarlılık gösterdiğini ve üzerine düşen görevi layıkıyla yapan bir meslek örgütü olduğunu kaydetti. AGC'nin Türkiye'ye katkı sağlayan her projenin yanında olduğunu belirten Yeni, ''AGC, Türkiye'deki gazeteciler arasında Antalya bir dünya kenti olması nedeniyle çok daha hassas ve duyarlı bir kuruluştur. Antalya'ya göz bebeği gibi bakma sorumluluğunu yükünü omuzlarında taşımaktadır. AGC, sadece projeler üreten bir kurum değil, Türkiye'ye katkı sağlayan üretilen her projenin yanında olan bir kuruluştur'' dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ise 12 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni bir siyasi süreç başlayacağını belirtti. Genel seçimlerin ardından Türk demokrasisinde yeni bir sayfa açılacağını anlatan Akaydın, ''Artık bu sayfaların basın dünyasının basın dünyasının ekonomik baskılar yaşamadığı, televizyonlarda sırf siyasi düşüncelerinden dolayı insanların kovulmadığı, basın mensuplarının tutuklanmadığı bir dönem olur. Nedim Şener, Mustafa Balbay ve Ahmet Şık gibi gazetecilerin başları dik onurla, siyasileri özgürce eleştirebildikleri bir Türkiye diliyorum'' dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay ise medyanın tarihi ile demokrasi tarihi arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu vurguladı. Demokrasinin gelişmesiyle medyanın fonksiyonunu özgürlük içinde daha iyi yaptığını, medyanını işlevini iyi yerine getirdiği sürece ise demokrasiye katkıda bulunduğunu ifade eden Toskay, şöyle konuştu ''Geniş halk kitlelerinin istek ve taleplerini hem siyasi iktidara hem de büyük sermayeye karşı basının koruması lazım. Basın bu işlevini yüklendiği zaman da görevi eleştirel bazda oluyor. Demokrasinin iyi çalışması için ekonomik ve siyasi gücü elinde bulunduranların medyanın bu fonksiyonunun dikkate alarak onun sesini kısma girişiminde bulunmamaları gerekiyor. Bu konuya dikkat ettiğimiz zaman demokrasi ve medya ilişkileri sağlıklı işliyor ve demokrasinin düzeyi gittikçe daha yukarıya çıkıyor.'' Yerel medyanın demokrasi için büyük önem kazandığını kaydeden Toskay, şöyle devam etti: ''Büyük medya gruplarının ayakta kalması için reklam gelirlerini ihtiyacı vardır. Bir ülkedeki reklam gelirlerinin pastası yüzde 90'ına yakını büyük sermaye grupları tarafından sağlanmaktadır. Bu yapıda olan medyanın geniş halk kitlelerinin taleplerini ve haklarını hem ekonomik güce hem de siyasi güce karşı söylemesi zorlaşmaktadır. Biraz çizgiyi aşan medyanın reklam pastasından aldığı pay kısıtlandığı anda ayakta duramaz hale gelmektedir. Bu anlamda yerel medya çok önem taşımaya başladı. Yerel medyayı ayakta tutacak bir takım önlemleri alıp çok sesliliği sağlamak ve demokrasinin yerel ve bölgesel medya ile nefes almasını gerçekleştirmek gibi görevimiz var.'' AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ise AKPM olarak düşünce ve medya özgürlüğüne büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Düşünce ve medya özgürlüğü konusunda bir takım tavsiye kararları aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerindeki basın özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Düşünce ve basın özgürlüğünün sonuna kadar sağlanması için gazetecilerin siyasetçilerden beklentisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, ''Türkiye, 2005 yılında TBMM'de oy birliği ile Avrupa kriterlerinde hatta bir çok Avrupa ülkesinde olmayan devlet ve medya ilişkileri açısından son derece modern bir yasa çıkarmıştır'' dedi. Son günlerde basılmamış bir kitabın yok edilmesinin ön plana çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ''Hiç kimsenin basılmamış bir kitabın yok edilmesini doğru bulması kabul edilemez. Bunu biz de yanlış buluyoruz. Siyasetçiler olarak basından sorumlu davranmasını bekliyoruz. Demokrasiye inanan Türkiye'nin sivilleşmesini savunan, demokrasinin kurallarının yerine getirmesi için siyasileri uyaran, eleştiren basın ile darbelere çağrı yapan, 'ordu göreve' diye çağrı yapan ya da bütün girişimlerin içinde bulunan basın mensuplarını bir tutamayız. Kim olursa olsun ister akademisyen ister polis ister ordu olsun, bunu ayırt etmek lazım. AKPM'nin bu konuda Türkiye'ye basınla ilgili gelişmeler ve yargı sürecini incelemesi için heyet göndermesini doğru buluyoruz. Bu sürecin şeffaf ve adil olması gerekiyor ve bir an önce tamamlanması gerekiyor. Suç varsa delilleriyle birlikte ortaya konmasını istiyoruz. Bunu çok istiyoruz.'' Avrupa'da basın kuruluşlarının ırkçılığı arttıran haberler yaptığını eleştiren Çavuşoğlu, Antalya'daki gazetecilerin ise bu anlamda hassas, adaletli ve duyarlı çalıştığını vurguladı. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak da basın ve düşünce özgürlüğünün ileri demokratik ülkeler seviyesine ulaşmasında herkese büyük gayretler düştüğünü kaydetti. Antalyalı gazetecilerin büyük gayret göstererek kendilerinin ulaşamadığı noktalara giderek yaşanan sıkıntıları kendilerine aktardıklarını belirten Altıparmak, ''Gazeteciler sayesinde Antalya'nın her noktasında gözümüz, kulağımızın olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bize ciddi destek oluyorlar. Bizi yönlendirmede önemli bir fonksiyon oluyorlar. Gazetecilerin çalışma alanlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken ''Şu gazeteci, bu gazeteci' demeden istisnasız olarak taraf olmadan herkese eşit bir şekilde yaklaşarak yapıyoruz'' dedi. Turizmin başkenti Antalya'da gazetecilerin duyarlılık ve hassasiyetle çalıştığına değinen Altıparmak, Antalya'nın ulusal basında daha fazla yer alması gerektiğini kaydetti. -AA MUHABİRLERİNE 2 ÖDÜL- Konuşmaların ardından Yazılı Basında Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan isimlere ödülleri verildi. Törende ''Madenlerden minderlere''haberi ile en iyi spor haberi dalında birinci olan Anadolu Ajansı muhabiri Güç Gönel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay'ın elinden aldı. Yılın Televizyon Haberi dalında 'Yedi saat kurtarılmayı bekledi'' haberiyle birinci olan Anadolu Ajansı Haber Kameramanı Hüseyin Kanber ise ödülünü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi'den aldı. Yarışmada sergilenmeye değer bulunan AA Yurt Muhabiri Süleyman Elçin'in ''Hayata kulaç attı'' ile ''Firar'', Kumluca Yurt Muhabiri Mehmet Çakmak'ın ''Türküm yardımseverim'', AA Haber Kameramanı Bekir Bektaş'ın ''Eksiksiz Sevinç'' ile ''Gölgeler ve Suretler'' ile AA Alanya Yurt Muhabiri Tolga Yıldırım'ın ''Bir de tekeri olsa'' rumuzlu eserler de sergilenen fotoğraflar arasında yer aldı. Törende Nuri Dağtekin Özel Ödülünü alan gazeteci-yazar Fikret Otyam, alkış eşliğinde sahneye çıktı. Ödülünü Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın elinden alan Otyam, ''Kaderime bakın ki bir önceki emniyet müdürü beni mahkemeye vermişti ve kaybetmişti. Şimdiki emniyet müdüründen ise ödül alıyorum.'' dedi. -ÖDÜLLER- Törende ödüllerini alan gazeteciler ile ödül aldıkları eserleri şöyle: Haber Dalı:''Meclis boş, Jet-Ski dolu'' haberiyle Habertürk Gazetesi'nden Yusuf Dalaman Araştırma Dalı: ''Antalya için ithal vekil olmazsa olmaz mı?'' araştırmasıyla Antalya gazetesi'nden Nizamettin Özmen Güncel Yazı Dalı: ''O şimdi evde'' Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nilhan Kırdı Spor Haberi: ''Madenlerden minderlere'' Anadolu Ajansı'ndan Güç Gönel Ekonomi Haberi: ''Lufthansa ile ortak oldu, havacılık devlerine sebze satacak'' haberiyle Zaman Gazetesi'nden Şaban Gündüz Yılın Televizyoncusu Dalı (Haber): ''7 saat kurtarılmayı bekledi'' görüntüsü ve haberiyle Anadolu Ajansı'ndan Hüseyin Kanber Program Dalı: ''Mavi tutku su altı belgesel'' dalı ile TRT'den Ümit Nasip Kaplar Yılın Radyocusu: ''Martı Clup'' programıyla Martı FM'den Ersin Bekler Sayfa Düzeni Dalı: Antalya Gazetesi, birinci sayfa düzenlemesi ile İslam Çelik Nuri Dağtekin Özel Ödülü: Fikret Otyam AGC Özel ödülü: Türk Hava Yolları Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ödül kazanan gazeteciler ve eserleri de şöyle: Haber Fotoğrafı: ''Saçlarından hayata tutundu'' rumuzlu fotoğrafıyla Habertürk Gazetesi'nden Bülent Tatoğulları Yılın Spor Fotoğrafı: ''Hırs'' rumuzlu fotoğraflarıyla Doğan Haber Ajansı'ndan Süleyman Ekin Yılın Çevre Fotoğrafı: ''Bir fırtına, 3 batık'' rumuzlu fotoğrafıyla Doğan Haber Ajansı'ndan İbrahim Laleli Yılın Sanat Fotoğrafı: ''Son Ejderha'' rumuzlu fotoğrafıyla Gazete Bir gazetesinden Okan Dilek