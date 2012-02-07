-AA Haber Akademisi'nde ilk dersi Arınç verecek ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Anadolu Ajansı, haberci yetiştirmek amacıyla kurduğu Haber Akademisi'nde derslere başlıyor. İlk dersi Akademinin açılışını da yapacak olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verecek. Dünyada yaşanan değişime ayak uydurmak, değişime uygun yeni insan kaynağını sağlamak amacıyla kurulan Haber Akademisi, büyük bir titizlikle 825 kişi arasından seçilen 38 öğrenci ile eğitime başlıyor. ''Savaş Muhabirliği'', ''Ajans Haberciliği'', ''Genel Medya'' ve ''Sürekli Eğitim'' olmak üzere 4 ayrı başlık altında faaliyetini sürdürecek olan Anadolu Ajansı Haber Akademisi, yarın saat 11.00'de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yapacağı açılışın ardından vereceği ilk dersle başlayacak. 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı kapsamında, dört aylık eğitim süresince öğrencilere 376 saat teorik, 224 saat uygulamalı olmak üzere 600 saat eğitim verilecek. 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı'na kabul edilen öğrencilere, branş muhabirlikleri hariç olmak üzere verilecek dersler şöyle: ''Yeni Medya (internet haberciliği), Özel Haber, Araştırmacı Gazetecilik, Etkili İletişim Teknikleri, Fotoğraf (izleme, işleme, iletim), Görsel Habercilik, Görüntü (izleme, işleme, iletim), Haber Dili, Etkin ve Hızlı Okuma, Haber Yazma Teknikleri, İletişim Dili, Kurum Kültürü, Medya Etiği, İletişim Hukuku, Haberde Hukuk Kriterleri, Medyada Kalite ve Etik, Röportaj Teknikleri.'' Dönem içinde ve dönem sonunda yapılacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan öğrenciler arasından seçilenler, Anadolu Ajansı'nda işe başlayabilecek. Böylece Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nden sertifika almaya hak kazanan başarılı öğrencilere habercilik yapma fırsatı verecek. Haber Akademisi'ndeki dersler AA Genel Müdürlüğü'nde, uygulamalı eğitimler ise Genel Müdürlük haber birimlerinde yapılacak. Ajans Haberciliği Sertifika Programı'nda öğrenciler, derslerin dışında her ay alanında tanınan 20 kişiyi dinleme imkanı da bulacak. Anadolu Ajansı tarafından seminer vermek veya konuşma yapmak üzere davet edilecek siyasiler, bürokratlar, gazeteci/yazarlar, iş adamları, spor dünyasının tanınmış isimleri ile sanatçılar deneyimlerini öğrencilere aktaracak. Sosyal etkinliklere, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çeşitli gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve yazarlar katılacak. Akademi süresince, özel habercilik konusunda AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, ropörtaj teknikleri konusunda gazeteci Nuriye Akman, araştırmacı gazeteci dersine Mehmet Gündem, yeni medya dersine Ahmet Tezcan gibi tanınmış birçok akademisyen derslere girecek.