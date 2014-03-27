AA Genel Müdürü Öztürk: Baykal videosunu ben kaldırttım

CHP eski başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kaset görüntüleri ile ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Deniz Baykal'a ilişkin montaj görüntülerini yarım saatte sosyal medyadan ben kaldırdım" sözlerinin ardından bir açıklama da Başbakanlık Basın Danışmanı, AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Bana görüntüleri yayınlayan siteye ulaşıp görüntüleri kaldırtmam için talimat verdi" dedi.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde Deniz Baykal'ın görüntülerinin yayınlandığı gece Anayasa görüşmeleri için Meclis'te olduğu ileri sürülen Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk şöyle konuştu : 'Anayasa görüşmeleri için Meclis'teydik. Deniz Baykal ile ilgili kaset bilgisi gelince Başbakan Erdoğan erişimin engellenmesi için dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a talimat verdi. Bana da görüntüleri yayınlayan siteye ulaşıp görüntüleri kaldırmaları konusunda gerekeni yapmam konusunda talimat verdi. Site sahiplerine ulaşıp içeriğin kaldırılmasını talep eden kişi benim. Olayın üzerinden yarım saat geçmemişti. Site Başbakan'ın talimatı ilettim. Kısa süre içinde görüntüler yayından kaldırıldı.'