-AA FLAMASI ERCİYES'İN ZİRVESİNDE KAYSERİ (A.A) - 19.07.2010 - Kayseri'de bir grup dağcı, Anadolu Ajansı'nın 90. kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıldönümü nedeniyle Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Hacılar Erciyes Spor Kulübü bünyesindeki 32 dağcı, zirve tırmanışına Erciyes Dağı'nda kurdukları kamp ile başladı. Geceyi kamp yerinde geçiren dağcılar, sabah saatlerinde tırmanışa geçti. Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz önderliğindeki ekip, Şeytanderesi rotasını izleyerek Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağı ile Anadolu Ajansı flaması ve Kıbrıs Barış Harekatı anısına pankart açan ekip, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra inişe geçti. Dağcı ekibi, yaklaşık 10 saatlik zorlu tırmanışın ardından yeniden kamp yerine ulaştı. Ekibi, 2 bin 800 metre yükseklikte Anadolu Ajansı Bölge Müdürü İsmail İçer ve muhabir Tevfik Işık karşıladı. Dağcıları çiçeklerle karşılayıp ekip üyelerine baklava ikram eden İçer, ayrıca günün anısına Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz ile dağcı Ali İlik'e şilt verdi. İsmail Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, zirveye yaklaştıkça zemindeki buzlanma nedeniyle tırmanışın çok zor geçtiğini belirtti. Anadolu Ajansı'nın spor faaliyetlerine her zaman gereken desteği verdiğini ifade eden Yılmaz, ''Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın 90. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Basınımızın öncü kuruluşlarından olan Anadolu Ajansı'nun flamasını Erciyes Dağı'nın zirvesinde açarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık'' dedi. -KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 36. YILDÖNÜMÜ- Dağcı ekibi arasında 36 yıldır Kıbrıs Barış Harekatı anısına zirve tırmanışı yapan dağcı Ali İlik de vardı. İlk tırmanışını barış harekatının olduğu 1974 yılında yapan ve o tarihten beri her yıl zirveye tırmanan İlik, şunları söyledi: ''36 yıldır aralıksız her yıl Kıbrıs Barış Harekatı ve şehitlerimiz anısına Erciyes'in zirvesine tırmanıyorum. Bugün de, bu tırmanışımı Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığımız tırmanışla birleştirdim. Anadolu Ajansı'nı da kutluyor, nice 90 yıllara ulaşmasını diliyorum.''