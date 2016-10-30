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AA: Ekrem Dumanlı, ABD’de görüntülendi

Dumanlı hakkında çok sayıda soruşturma nedeniyle yakalama kararı bulunuyor

30 Ekim 2016 19:37

Anadolu Ajansı (AA) 'FETÖ' davaları kapsamında aranan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir alışveriş merkezinde görüntülendiği iddia edildi.

AA'nın haberine göre, tutuklama talebiyle aranan Dumanlı, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği New Jersey eyaletindeki "Jersey Garden" isimli alışveriş merkezinde eşi ve çocuğuyla alışveriş yaparken fotoğraflandı.

Dumanlı hakkında "futbolda şike kumpası" ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarının da aralarında olduğu çok sayıda soruşturma nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.

 

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