A takımındaki değişiklik İyi Parti kulislerini hareketlendirdi: Amaç, ortak aday konusunda çatlak ses çıkmasını engellemek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin başkanlık divanındaki görev değişikliği kulislerde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle partinin kuruluşundan bu yana teşkilatlardan sorumlu olan Koray Aydın’ın “pasifize edilerek”, siyasi işler başkanı olarak görevlendirmesi kulislerde yankı buldu. “Teşkilatları eski ülkücüler ile doldurmuştu. Akşener’in bu hamlesi, bu yapıyı kırmaya yönelik” yorumları yapılan kulislerde konuşulan bir diğer neden de ortak aday konusunda çatlak ses çıkmasını engellemek.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, “Aydın ve teşkilatlardaki Aydın’a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği” ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu’nun “başkanlık divanından tasfiyesi” gösteriliyor.

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