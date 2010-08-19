-A TAKIMI İLE BİRLİKTE BU HAFTA 3 YENİ FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Türk sinemaseverler bu hafta 3 yeni filmle buluşacak. Richard Berry'nin yönettiği ve Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin ile Marina Fois'nin oynadığı ''Ölümsüz/L'Immortel-22 Bullets'', Marsilya'nın mafya dünyasında yaşanmış gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenerek yapıldı. Gerilim sahneleriyle ön plana çıkan filmin konusu şöyle: ''Çok uzun, kanlı ve başarılı bir kariyere sahibi Charly mafyadan ayrılmıştır. Üç yıl boyunca eşi ve iki çocuğuyla sakin bir yaşam sürmektedir. Bir kış sabahı vücuduna 22 kurşun sıkılarak ölüme terk edilir. Ancak Charly, hayatta kalmayı başarır ve onu öldürmeye cesaret edebilecek tek kişi olan Tony Zacchia'nın peşine düşer.'' Anna Saul'un yönettiği ve Mads Mikkelsen, Jessica Schwarz, Thomas Thieme ile Heike Makatsch'ın oynadığı ''Kapı/Die Tür-The Door'', Mystery-Dram olarak adlandırılan yeni bir tarzda hazırlandı. Çekimleri 42 gün süren ve yapımcısının maliyetini 4,5 milyon avro olarak açıkladığı filmin konusu şöyle: ''David'in başına gelen trajik olay hayatını altüst eder. Güzel komşusuyla aşk ilişkisi yaşayan genç adam sevgilisiyle buluştuğu bir gün dikkatsizliği yüzünden havuza düşen küçük kızını kurtaramaz. Suçluluk duygusu altında ezilen David hayatının en karanlık günlerini yaşamakta ve karısı Maja ise onu affetmemektedir. İntihar etmek isteyen David, son anda geçmiş zamana ait gizli bir kapı bulur.'' -A TAKIMI GERİ DÖNDÜ- Joe Carnahan'ın yönettiği ve Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Patrick Wilson, Sharlto Copley ile Quinton ''Rampage'' Jackson'ın oynadığı ''A Takımı/The A Team'' beyazperdede hayranlarıyla buluşacak. Senaryosu Brian Bloom ile Michael Brandt tarafından yazılan, 1980'li yılların ünlü televizyon dizisi ''A Takımı''nın sinema versiyonu olan filmin konusu şöyle: ''İşlemedikleri bir suçla yargılanan bir grup özel kuvvetler üyesi, isimlerini bu olaydan sildirmek için bir araya gelip her birinin kendine has yeteneklerini kullanarak asıl suçluyu bulmaya soyunur.''