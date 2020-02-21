A Spor'dan muhabirine: Kurumu zor durumda bıraktın tazminatsız işten çıkarılacaksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında soru soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı.

Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.

Ali Koç bu soruya, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.

Twitter'dan haber verdi

Gelişmelerin ardından genç muhabir, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.



Argın, sosyal medya hesabından "Dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılıp kurumu zor durumda bırakacak soru sorduğum gerekçesiyle hukuk kurallarına uymayan bir usulle A Spor'daki işime tazminatsız son verilmek istendiği tarafıma söylendi" açıklamasını yaptı.