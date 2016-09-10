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A Haber sunucusu: Sapkın kemalist laikliği pompalıyorlar!

"Tarikatları, cemaatleri bombalayıp sapkın Kemalist laikliği pompalıyorlar. Hedefte yine dindarlar var"

10 Eylül 2016 00:18

AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen A Haber’de yayınlanan “Sabah Ajansı” programını sunan Erkan Tan, 15 Temmuz'un dinci bir darbe olduğunu savunanlar için "Sapkın Kemalist laikliği pompalıyorlar" ifadelerini kullandı.

 “Sabah Ajansı” programının sunucusu Erkan Tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan ve laikliği savunanlara ilişkin olarak, "15 Temmuz dinci bir darbedir tespiti üzerinden laikliği pompalıyorlar. Tarikatlara, cemaatlere vuruyorlar. Tarikatları, cemaatleri bombalayıp sapkın Kemalist laikliği pompalıyorlar. Hedefte yine dindarlar var” şeklinde konuştu.

 

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