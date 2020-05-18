A Haber, Kudüs'ü İsrail toprağı olarak gösterdi; tepkiler ardından özür diledi!

A Haber ekranlarında yapılan canlı bağlantı sırasında sağ üst köşedeki yazıda İsrail'in başkentinin Kudüs olarak gösterilmesi dikkat çekti. Konunun Türkiye gündeminde ilk 5'e oturması sonrası kanaldan özür mesajı yayınlandı.

A Haber’de dün akşam yayınlanan Zeynep Bayramoğlu’nun sunduğu Gece Ajansı programında Çin İsrail Büyükelçisinin ölü bulunması konusu işlendi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs’ten canlı yayına bağlandı.

Boyraz’ın yer aldığı yayın boyunca A Haber rejisi Kudüs’ün İsrail toprağı olduğunu savunarak ekranın sağ üst köşesine “İsrail/Kudüs” yazdı.

AA Editörü: Yapılan vahim hata ilgili kanala aittir

Bu duruma ilk tepki programa konuk olarak katılan Boyraz’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boyraz, “Yapılan bu vahim hata ilgili kanala aittir. Çalıştığım kurum ve şahsımla ilgisi yoktur. Saygılarımla” ifadelerini paylaştı.

Program sunucusundan 'talihsiz hata üzgünüz' açıklaması

Bunun ardından programın sunucusu Zeynep Bayramoğlu da bir tweet atarak, “#Kudüs, #Filistin’in başkentidir. Talihsiz bir hata yapılmıştır. Üzgünüz” diye yazdı.