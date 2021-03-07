Kulis: Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla'nın istifa kararının arkasında Biden yönetimiyle ilişkilerde sorun yaratabileceği iddiası konuşuluyor

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Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla’nın istifa edeceği yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken kulislerde, Hakan Atilla’nın konumunun Biden yönetimi ile ilişkilerde sorun yaratabileceğine ilişkin söylentilerin artması üzerine yapılan planın istifada etkili olduğu iddiası konuşuluyor.

ABD’de görülen Halkbank davasında 32 ay hapis cezasıyla hüküm giyen Hakan Atilla’nın konumunun Biden yönetimi ile ilişkilerde sorun yaratabileceğine ilişkin söylentilerin artması üzerine yapılan planın istifada etkili olduğu iddiası gündeme geldi.

Kulislerde dile getirilen iddiaya göre, Atilla’nın görevden alınarak, yerine Yiğit Bulut veya başka bir ismin getirileceği söylentileri yaygınlaşınca, Hakan Atilla, Ankara’daki bir yetkiliye ‘izne çıkmak istediğini, dönüşte de uygun görülürse istifa edeceğini’ söyledi. Atilla “İstifa tek taraflı bir işlemdir, izin istemen gerekmez, istifa dilekçeni verdiğinde işleme koyarız” yönünde yanıt alınca istifa mektubunu sekreterine bırakarak görevinden ayrıldı.

Ne olmuştu?

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Hakan Atilla "İzne ayrıldım. İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" demişti.