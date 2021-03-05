Bloomberg: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden ayrılacak

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ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda görevinden ayrılacağı iddia edildi. Hakan Atilla "İzne ayrıldım. İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

Bloomberg'e konuşan "konuya yakın kaynaklar", Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra görevinden ayrılacağını ifade etti.

Kaynaklar, Atilla'nın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Atilla, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından göreve atandı. Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla: İzne ayrıldım

Konuya ilişkin Oda TV'ye konuşan Hakan Atilla, "İzne ayrıldım. İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

İstifa iddiasının sorulması üzerine de Hakan Atilla, “İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” ifadelerini kullandı.