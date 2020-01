99 yaşında ve her gün Afrika’daki çocuklar için bir elbise dikiyor

Lillian Weber (99) yaklaşık 2 yıldır her gün bir elbise dikiyor, hem de çok etkileyici bir sebeple. Bugüne kadar diktiği 800’den fazla elbise Little Dresses for Africa adlı yardım organizasyonu sayesinde Afrika’daki çocuklara ulaşmış.

Amacı 1000 elbiseye ulaşmak. Böylece 100 yaşına geldiğinde toplamda 1000 elbise dikmiş ve her biriyle Afrika’daki bir çocuğu sevindirmiş olacak.

Weber 1000’e ulaştığında da bu elbiseleri dikmeyi bırakmayacağını söylüyor. Elbiseler tek bir kalıptan çıksa da Weber her birini başka bir ayrıntıyla süslemiş.

(www.nolm.us)