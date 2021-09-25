99 ülkede yüz binlerce insan, Küresel İklim Grevine katıldı

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99 ülkede yüz binlerce insan, ekolojik krizle mücadele için acil eylem talep eden küresel iklim grevine katıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden bu yana dünya çapındaki ilk iklim eylemi olan grev, Glasgow'daki Cop26 iklim zirvesinden haftalar önce başladı.

Küresel etkinliğin organizatörleri, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da büyük etkinliklerle dünya çapında 1.800'den fazla kasaba ve şehirde protestolar olduğunu söyledi.

Dünyada iklim grevi

Almanya'da, ülkenin genel seçimlerinden iki gün önce, aktivist Greta Thunberg 100 binden fazla kişiden oluşan kalabalığa "hiçbir siyasi partinin" yeterince şey yapmadığını söyledi.

2018'deki solo grevi, küresel Fridays for Future hareketine ilham veren İsveçli aktivist, "Evet, oy vermeliyiz, ancak yalnızca oy vermenin yeterli olmayacağını unutmayın. Sokaklara çıkmaya devam etmeliyiz" dedi.

Meksika'da protestocular, devlet petrol şirketi Pemex'in karbondan arındırma planı sunmasını talep etmek için Meksika’nın başkenti Mexico City'deki Ulusal Saray önünde toplandılar. Bangladeş'te ise eylemciler planlanan yeni kömür ve gaz santrallerinin hurdaya çıkarılmasını talep ettiler.

Güney Afrika'da hükümetin fosil yakıtlardan adil bir geçişi denetlemesini talep eden üç günlük grevin parçası olarak 12 şehirde gösteriler düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da protestocular, hükümeti iklim hedeflerine ulaşmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve parlamentonun önünde toplandı.

Türkiye'de Kadıköy'de toplanan eylemciler, liderlerin ve karar alıcıların iklim krizi konusunda etkili ve hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

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