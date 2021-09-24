İstanbul’da Küresel İklim Grevi: "Ne istiyoruz? İklim Adaleti; ne zaman istiyoruz? Şimdi"

Neyran Elden

BBC Türkçe

İstanbul

24 Eylül Küresel İklim grevi sebebiyle Türkiye'de ve dünyada birçok kentte eylemler düzenlendi. İstanbul'un Anadolu yakasında buluşan göstericiler, gün içinde planlanan etkinliklerin ardından Kadıköy'de eylem yaptı.

Genç eylemciler, liderlerin ve karar alıcıların iklim krizi konusunda etkili ve hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep etti, “İklimi değil sistemi değiştir”, "Ne istiyoruz? İklim Adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" sloganları attı.

BBC Türkçe'ye konuşan Seren Anaçoğlu da iklim krizinin okul müfredatlarında daha belirgin hale getirilmesi gerektiğini ifade etti ve “Okullarda iklim krizinin daha önemle işlenmesini istiyoruz. Onun dışında Paris İklim Anlaşması ile ilgili yeni güncellemeler oluyor, bunların uygulanabilmsei için çaba göstermek ve sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Ellerinde "Başka bir gezegen yok”, “İklim adaleti şimdi” yazılı pankartlar taşıyan gençler, Türkiye'de iklim acil durumu ilan edilmesini ve karbon salımı seviyesinin denetlenerek azaltılmasını talep ettiler.