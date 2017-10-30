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Yaşam

98 yaşındaki anne, 80 yaşındaki oğluna bakmak için huzurevine taşındı

"Anne olmayı hiçbir zaman bırakamıyorsunuz"

30 Ekim 2017 18:14

Çeviri - Gonca Tokyol

İngiltere’de yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, 80 yaşındaki oğlu Tom’la ilgilenebilmek için huzurevine taşındı.

Liverpool Echo’nun haberine göre, hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve annesiyle birlikte yaşayan 80 yaşındaki Tom Keating, 2016 yılında Liverpool’daki Moss View Bakımevi'ne yerleşti. Annesi Ada Keating de, yaklaşık bir yıl sonra en büyük oğlunun bakımına yardımcı olmak ve onunla daha fazla vakit geçirebilmek için aynı bakım evine taşındı.

Her gece odasına giderek oğluna “iyi geceler” dediğini ve sabahları da onu uyandırdığını ifade eden Ada Keating, “Geri geldiğimde kollarını açıyor ve beni kocaman kucaklıyor. Anne olmayı hiçbir zaman bırakamıyorsunuz” dedi. Uzun yıllar ressam ve dekoratör olarak çalışan 80 yaşındaki Tom Keating ise, “Buradaki insanlar çok iyi ve artık burada yaşadığına göre annemi daha fazla gördüğüm için mutluyum” diye konuştu.

Anne oğulun ayrılamaz olduğunu söyleyen bakım evinin yöneticisi Philip Daniels ise, “Anneleri ve çocuklarını aynı anda huzurevinde görmek nadiren başımıza gelen bir şey ve biz de onların birlikte geçirdikleri zamanı olabildiğince özel kılmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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