96 yaşındaki Kezban Anneanne'nin Atatürk anısı sosyal medyada gündem oldu

“Mösyö Taha” isimli bir sosyal medya kullanıcısının Twitter’da, büyük anneannesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemel Atatürk ile ilgili anısını anlattığı tweet zinciri sosyal medyada gündem oldu.

96 yaşındaki Kezban anneannenin, Atatürk ile ilgili anısı şöyle:

“Kezban anneannem 96 yaşında, annemin anneannesi. Bayram ziyaretinde bana anlattığı bir anısını sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Çocukken büyükçe ve okulu olmayan bir köyde yaşıyorlarmış. Atatürk, köylerini ziyarete geldiğinde 'Bu köye bir okul gerekli' demiş ama köy halkı çok yanaşmamış okul yapılmasına. Anneannemin amcasının da kütükleri varmış. ‘Ben bu kütükleri okula hediye ediyorum’ diye girince, ‘Ben de çimento veriyorum’, ‘Ben de taş veriyorum’ diye köy halkı başlamış okulu yapmaya. Okul yapılmış, bir kaç yıl sonra haber gelmiş ‘Atatürk okulu ziyaret edecek’ diye.

Öğretmen de bir şiir ezberletmiş anneanneme. ‘Atatürk gelince ona şiir okuyacaksın’ diye. Ama planlarda değişiklik olmuş ve Atatürk okula uğrayamamış. Şehrin içinden geçmiş halk ile görüşüp gitmiş.

Anneannem şiiri okuyamamış. Geçen yıl, anneannem Ankara'ya kızına gittiğinde ‘Anıtkabir'i çok merak ediyorum’ demiş. Gidip görmek istediğini söylemiş.

Anıtkabir'de yaşlıları arka kapıdan alıyorlarmış ve normalde gezilmeyen bir kaç yeri daha gezdiriyorlarmış. Anneannemi iki asker almış arka kapıdan, tüm Anıtkabir'i gezdirmişler. "Teyze seni Atatürk odasına da götüreyim mi?" diye sorunca asker sevinmiş anneannem. Gitmişler Atatürk odasına.

‘Teyze okuma yazman var mı?’ diye sormuş asker anı defterine yazması için. ‘Var tabii’ demiş anneannem, ‘Yazarım’ demiş.

Köye okul yaptırdığı için teşekkür etmiş Atatürk'e. Bu ülke için teşekkür etmiş. Odada Atatürk'ün balmumu heykeli de varmış. Atatürk'ü görünce demiş askere yaklaştırır mısın beni diye. Asker yakınlaştırmış.

Anneannem tekerlekli sandalyesinden kalkmış ayağa ve 80 yıl önce ezberlediği şiiri okumaya başlamış Atasına. Bir yandan ağlamış, bir yandan şiirini okumuş.

Keşke bu hikayeyi anlatırken ki gözlerindeki mutluluğu siz de görebilseydiniz. 96 yaşındaki kadın çocuklar kadar şendi.”