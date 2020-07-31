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Yaşam

96 yaşında üniversiteyi bitirdi

31 Temmuz 2020 20:47

İtalya'da 96 yaşında bir adam ülkenin üniversiteden mezun olan en yaşlı kişisi oldu ve tarihe geçti.

İtalya'da yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'na katılan 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, Palermo Üniversitesi'nin tarih ve felsefe bölümünden mezun oldu. Siclyalı fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Paterno, 1923 doğumlu. Kitapları ve okumayı hayatı boyunca çok sevdiğini söyleyen yaşlı adam yaşadığı zorluklar yüzünden sadece ilk okulu bitirebildi.

Donanmaya katılarak 2. Dünya Savaşı'na katılan Paterno savaş sonrasında demiryolu işçisi olarak çalışmaya başladı. 

"Bilgi her zaman yanımda taşıdığım bir hazine gibi hissettim" diyen Paterno geç olduğunu bilse de 2017 yılında üniversiteye kayıt yaptırdı. Sıkı çalışarak kendisinden en az 70 yaş genç öğrencileri geride bırakan Paterno okulunu da birinci olarak bitirdi.

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