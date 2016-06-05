96 yaşında üniversiteden mezun oldu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Japonya’da Shigemi Hirata adındaki adam, 96 yaşında üniversiteden mezun olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Kyota Sanat ve Tasarım Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Mart ayında diplomasını alan 96 yaşındaki Shigemi Hirata gazetecilere Guinness Rekorlar Sertifakası’nı gösterirken ‘‘Gerçekten çok mutluyum. Kaç yaşında olursan ol öğrenmek her zaman çok keyifli" diye konuştu.

Üniversite eğitimine 2005 yılında başlayan 1 Eylül 1919 doğumlu Shigemi Hirata’nın diplomasını alması 11 yılını aldı. Şimdiki hedefinin 100 yaşına kadar yaşamak olduğunu belirten Hirata ‘‘Belki bu arada sağlığım yerinde olursa bir okul daha bitirmeyi düşünebilirim" diyerek gazetecilerle şakalaştı.