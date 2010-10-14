T24 LogoT24 Logo
Yaşam

96 YAŞINDA HAC YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 15:08

-96 YAŞINDA HAC YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Trabzon Sürmene doğumlu 96 yaşındaki Emine Ayar, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından uçağa binmeden önce AA muhabirinin görüştüğü Emine Ayar, 10 yıl önce Umre'ye gittiğini ve birkaç yıldır da hacca gitmek için yazıldığını, ancak bu yıl kurada çıktığını dile getirdi. Ayar, ''Kutsal topraklara gideceğim. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse orada görevlerimi yapacağım. Allah verir kolaylığını'' dedi. 7 çocuk annesi olduğunu ifade eden Ayar, hacca kızıyla birlikte gittiğini söyledi. Gebze'de çocuklarıyla birlikte yaşayan Emine Ayar, ''Gidip döneceğim inşallah'' diye konuştu. Emine Ayar'ın kızı Methiye Yılmaz da (57) kendisinin de hacca gitmek için yazıldığını, ancak kurada çıkmadığını belirterek, annesinin kurada çıkması üzerine de refakatçi olarak annesiyle birlikte hacca gittiğini bildirdi. Yılmaz, annesinin hacca gideceği için çok heyecanlı olduğunu ve bütün gece uyumadığını dile getirerek, kutsal topraklara annesiyle birlikte gitmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24