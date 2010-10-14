-96 YAŞINDA HAC YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Trabzon Sürmene doğumlu 96 yaşındaki Emine Ayar, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından uçağa binmeden önce AA muhabirinin görüştüğü Emine Ayar, 10 yıl önce Umre'ye gittiğini ve birkaç yıldır da hacca gitmek için yazıldığını, ancak bu yıl kurada çıktığını dile getirdi. Ayar, ''Kutsal topraklara gideceğim. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse orada görevlerimi yapacağım. Allah verir kolaylığını'' dedi. 7 çocuk annesi olduğunu ifade eden Ayar, hacca kızıyla birlikte gittiğini söyledi. Gebze'de çocuklarıyla birlikte yaşayan Emine Ayar, ''Gidip döneceğim inşallah'' diye konuştu. Emine Ayar'ın kızı Methiye Yılmaz da (57) kendisinin de hacca gitmek için yazıldığını, ancak kurada çıkmadığını belirterek, annesinin kurada çıkması üzerine de refakatçi olarak annesiyle birlikte hacca gittiğini bildirdi. Yılmaz, annesinin hacca gideceği için çok heyecanlı olduğunu ve bütün gece uyumadığını dile getirerek, kutsal topraklara annesiyle birlikte gitmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.