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Dünya

9,5 milyon nüfuslu İsveç'te 2 milyon eski cep telefonu var

Eski telefonları getirenlere yeni telefon indirimli olarak satılıyor

12 Kasım 2015 16:12

Mobil telefon operatörü Tele2 şirketinin, araştırma şirketi SIFO'ya yaptırttığı araştırma sonucuna göre 9,5 milyon nüfusu olan İsveç'te halk evlerinde kullanılmayan 2 milyon dolayında eski cep telefonu bulunduruyor.

Araştırma 3 bin denek üzerinde gercekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 29' u evlerinde fazladan telefon olmadığını belirtirken, yüzde 25'i bir telefon, yüzde 37'si iki ila dört telefon, yüzde 6'sı ise beş yada altı telefon barındırdıklarını, yüzde 3'ü ise bilmediklerini söylediler.

Tele2 şirketi bu nedenle başlattığı kampanya ile eski telefonunu getirenlere yeni telefonları indirimli olarak satıyor.

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