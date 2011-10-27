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Dünya

Eski cep telefonlarını bağışlıyorlar

Eski telefonlar yeni hayatlarda hala işe yarar mı? Eski başkan

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Eski telefonlar yeni hayatlarda hala işe yarar mı? Eski başkan Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton'ın öncülük ettiği bir kampanya bu sorulara yanıt arıyor.

Kısa süre önce ABD'nin başkenti Washington’da yapılan yürüyüşte, kampanyaya destek veren çok sayıda kişi kullanılmış cep telefonlarını bağışladı. Chealsea Clinton, kampanyanın, Bill Clinton Vakfı ilkelerini yansıttığını söylüyor: "Kim yardım etmek; birilerinin hayatını değiştirmek istiyorsa bunu yapabilmeli. İyi niyeti, yardım eylemine dönüştürmek çok zor olmamalı." Zor da değil zaten... Burada bir form doldurup, cep telefonunu kutuya atmak yeterli.   

Eski cep telefonlarını bağışlıyorlar

Tracy Cunningham her iki yılda bir yeni cep telefonu aldığını söylüyor: "Eskiler öylece duruyordu. Ben de onları iyi bir şeyler yapmak için kullanmak istedim." Celeste Bagley ise bağışların önemli işlevler göreceğini söylüyor: "İletişim imkanları kısıtlı olan ülkelerde bu aletler çok işe yarayacak. Bence bu çok iyi düşünülmüş bir kampanya." Kampanyada elde edilen gelir ve telefonlar, Kongo ve Nepal’e gönderilecek, bu ülkelerdeki Mobil Sağlık Hizmetleri projeleri için kullanılacak. Kongo’daki Kikula Sağlık merkezi’nde bulunan bu kadınlar, dünyada çocuk ölümünün en fazla olduğu ülkelerinde anne olmanın zorluğunu yaşıyor. 

Eski bir manken olan Christy Turlington Burns, anne ve çocuk sağlığı konusunda çalışmalar yapan Her Anne Önemli adlı vakfın kurucusu. Burns, bu kampanyanın önemli bir fırsat olduğunu söylüyor: "Yaptığımız pekçok değişik şey var ama burada görüyoruz ki, insanlar cep telefonu toplamak için yürüyüşe katılıyor. Çünkü acil bir durumda hastane ya da bir sağlık merkezine ulaşmanın önemini kavrıyorlar." 

Kampanyanın yöneticilerinden Tierney O’Dea, aynı zamanda Umut için Telefon toplama yürüyüşünün de sponsorlarından. O’Dea telefonların nasıl kullanılacağını anlatıyor: "Anlaşmalı olduğumuz şirketler topladığımız ikinci el telefonları bizden alıp ya yeniden satıyor ya da geri dönüşüme atıyor. Örneğin bir iPhone verirsek bize 100 Dolar ödüyorlar. Geri dönüşüme gönderdikleri eski telefonlara ise 2-3 Dolar... Biz de bu parayı, üzerinde kendi yazılımlarımızın olduğu yeni telefonlar almakta kullanıyor; bu telefonları birer tıbbi haberleşme araçlarına çeviriyoruz." 

Birleşmiş Milletler Vakfı’ndan Kathy Calvin’e göre kampanyanın amacı açık: "Eğer bir kadının hayatını kurtarır ve ona sağlıklı bir bebeğin annesi olma fırsatı verirseniz, bu sizin için de birine yardım ederek topluma faydalı birey olma fırsatı verecektir."



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