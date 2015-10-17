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Bilim / Teknoloji

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI numarası bildirme süresi uzatıldı

60 gün olarak uygulanan ve yurtdışından getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi, 120 gün olarak belirlendi

17 Ekim 2015 16:33

Yurt dışından yolcu ile birlikte getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi uzatılarak, artık yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 60 gün içerisinde değil 120 gün içerisinde yapılabilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 60 gün olarak uygulanan yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün olarak belirlendi.

Mobil Anahtarlama Merkezi altyapısına sahip işletmecilerin, BTK kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 120 günlük kullanım süresi içerisinde kesmeleri de hükme bağlandı.

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