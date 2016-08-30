94 ışık yılı uzaktan 'çok güçlü' sinyal geldi

Dünyaya 94 ışık yıldızı uzaklıkta bulunan Güneş’e benzer bir yıldızın yakınlarından “çok güçlü” bir sinyal alındı. Rus teleskopunun yakaladığı sinyal üzerine ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları gözlerini bu yıldıza çevirdi. “Bu sinyal uzaylılardan geliyor olabilir mi” sorusu tartışılıyor.

CNN International’ın haberine göre sinyal, İtalyan astronomlar Claudio Maccone başta olmak üzere bir dizi bilim insanının “dünya dışı zeka için güçlü bir aday” diye nitelediği HD 16459 adlı yıldızın yakınlarından geldi.

Dünya dışı yaşam konusunda araştırmalar yapan METI International Başkanı Douglas Vakoch, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu sinyal ilginç çünkü güneşe benzeyen bir yıldızın yakınlarından geliyor. Eğer yapay bir sinyalse, ancak insanoğlundan daha gelişmiş bir uygarlık tarafından üretilebilecek bir güçte” dedi.

'2. tip uygarlık' şüphesi

Uygarlıkların gelişme seviyeleri, Sovyet astronom Nikolay Kardaşev’in ismiyle anılan ölçekle belirleniyor. Kardaşev ölçeğine göre insanoğlu, bir uygarlığın kendi gezegenindeki farklı enerji kaynaklarından (Güneş, rüzgar, yakıtlar vb.) tamamını değerlendirdiği 1. Tip bir uygarlık…

HD 16459’ten gelen sinyal de bir uygarlık tarafından üretildiyse, bu uygarlık aynı ölçeğe göre 2. Tip olmalı… Çünkü bu kadar güçlü bir sinyal için, bir yıldızın tüm enerjisini kullanabilen 2. Tip bir uygarlık seviyesine çıkmak gerekiyor.

Rus teleskopunun bu güçlü sinyali yakalaması üzerine dünyanın dört bir yanındaki diğer teleskoplar da HD 16459’u mercek altına aldı. California’daki devasa Allen Teleskopu henüz sinyalin tekrarına rastlayamadı ancak araştırmalar sürüyor.

'WOW sinyali' gibi

SETI Enstitüsü’nden Seth Shostak “Bu sinyal elbette dünya dışı bir uygarlıktan da geliyor olabilir fakat teyit etmediğimiz müddetçe sadece ‘ilginç’ bir sinyal olarak kalacak” ifadesini kullandı.

Uzaydan bir kez gelen, ama tekrar etmediği için bir esrar olarak kalan sinyallerden en ünlüsü 1977’de ABD’de kaydedilmişti. Sagittarius takım yıldızından gelen 72 saniyelik bu sinyalin doğal olma ihtimali çok düşüktü. Ancak “Wow Sinyali” olarak bilinen sinyalin aletlerdeki bir bozukluktan mı kaynaklandığı, yoksa dünya dışı bir uygarlıktan mı geldiği asla kanıtlamadı.