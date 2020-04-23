93 yaşında Koronavirüs’ü yendi, horon oynayarak taburcu oldu

Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yenen 93 yaşındaki Recep Külünk, horon oynayarak taburcu oldu. Külünk, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Bomba gibiyim" dedi.

Recep Külünk (93), geçen hafta öksürük ve halsizlik şikâyetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs şüphesiyle test yapılan Külünk, evine gönderildi. Yaklaşık 3 saat sonra çıkan test sonucu üzerine de ambulansla evinden alınarak hastaneye geri getirildi. Tedavi altına alınan Recep Külünk, 7 günün sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan Külünk taburcu edildi.

Recep Külünk, kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim. İyiyim yani. Herkesten Allah razı olsun. Allah'a şükür çok iyiyim, taş gibiyim" diye konuştu.

Dedelerine refakat eden Batuhan Külünk (25) ve Furkan Külünk (21) de yaşadıkları süreci anlattı. Dedesinde hastalığın öksürük ve halsizlikle ile başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi:

"Hastaneye test için götürdük. Sonra eve geldik. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bizi aradılar. Ambulansla gelip aldılar bizi. Sürekli testler yapıldı hastanede. Tedavi süreci güzel geçti. Gayet kolay atlattı. 93 yaşında olmasına rağmen, süreç zor olsa da kolay atlattı diyebiliriz. 7 gün sonra sonuçları temiz çıktı. Oksijen verildi ara sıra. Tansiyon ve ateşi hep düzgündü. Tedavisi bu şekilde sürdü. 93 yaşında bu bir mucize yaşadık. Maşallahı var. Atlattı çok şükür." (DHA)