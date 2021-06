93. Oscar Ödülleri: Nomadland 3 dalda Oscar alarak törene damga vurdu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı. Nomadland filmi 3 dalda Oscar aldı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda gerçekleşti.

Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

Oyunculuk Oscar'ı alan en yaşlı aktör Anthony Hopkins

Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı. Ödül törenlerinin favori filmi Nomadland geceden 3 ödülle ayrılırken, David Fincher filmi Mank 4 Oscar ödülünün sahibi oldu.

Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu oldu.

McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı.

Anthony Hopkins

En iyi yönetmen ödülü ikinci kez bir kadının

En iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin yönetmeni Asyalı Chloé Zhao aldı.

Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

Chloé Zhao

Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ise şöyle:

En İyi Uluslararası Film: "Another Round" (Danimarka)

En İyi Belgesel: "My Octopus Teacher"

En İyi Animasyon Filmi: "Soul"

En İyi Kısa Animasyon: "If Anything Happens I Love You"

En İyi Kısa Belgesel: "Colette"

En İyi Film Müziği: "Soul"

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (H.E.R, Tiara Thomas, D'Mile)

En İyi Özgün Senaryo: "Promising Yound Woman"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Father" (Florian Zeller, Christopher Hampton)

En İyi Görsel Efekt: "Tenet"

En İyi Sinematografi: "Mank"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Yapım Tasarımı: "Mank"

En İyi Film Montajı: "The Sound of Metal"