Sinemanın "en"lerini belirleyecek 93. Oscar Ödül Töreni'ni sunacak isimler belli oldu.

93’üncüsü gerçekleştirilecek Oscar Ödülleri’nde kazananların isimlerini açıklayacak isimler duyuruldu. Bu yıl sinemanın en iyilerini duyuracaklar arasında Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry ve Reese Witherspoon var.

Töreni düzenleyen ekibin yaptığı açıklamaya göre, bu isimlere Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin ve geçen yılın en iyi yönetmen ödülünün sahibi Bong Joon Ho da eşlik edecek.

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93. Akademi Ödülleri, 26 Nisan TSİ 03.00'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.