93 kilo veren Pelin Öztekin: Eski Pelin yaptığında sevimli gelen hareketlerim şimdi öyle algılanmıyor

Dört yıl önde zayıflama kararı alan ve bu süreçte 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin, 156 kilodan 63 kiloya düşme hikâyesini anlattı. "27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim" diyen Öztekin, değişimini "Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi" sözleriyle niteledi.

Pelin Öztekin, kiloluyken maruz kaldığı yorumlardan hangilerini rahatsız edici bulduğu konusunda "Net bir tavırla 'Sen kesin çok tatlı yiyorsun' gibi nokta atışı yaptığını sanan, kendinden emin cümlelerin hastasıydım. Zayıflayınca gelenler emin olun kiloluyken gelen cümleleri döver; 'İçinden insan çıktı' gibi..." diye konuştu.

Zayıflama sürecinde dolabını birden fazla kez yenilemek zorunda kaldığı belirten Öztekin, zayıfladığında aldığı tepkiler konusunda ise “Eski Pelin yaptığında sevimli gelen hareketlerim şimdi öyle algılanmıyor” dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Pelin Öztekin'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Hep kilo problemi yaşayan biri miydiniz?

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ zamanı 100-120 kilo aralığındaydım, maksimum kiloya 2013’te çıktım. Son durum 156‘ydı. İlkokul zamanları yaşıtlarımla aynı seviyedeyken, ergenlikle birlikte arkadaşlarımla aramda fark edilir bir irilik başlamıştı.

Hangi noktada bir şeyleri değiştirmeye karar verdiniz?

27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim. O gün “Ya geri kalan hayatını elinde tutacaksın ya da 50 yaşı görürsen şükredeceksin” dedim. Hayat daha tatlı tabii!

Geçirdiğiniz mide ameliyatının üzerinden uzun zaman geçti. Verdiğiniz kilolar için ‘50-60-70’ diyenler oldu. Son durum nedir?

Dört yılımı doldurdum, toplamda 93 kiloyla vedalaştım.

Nasıldı o süreç?

Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi. Düşünün ki iyi yemek yapan, yemeği de seven ben, çocuk maması gibi zevksiz ama o süreçte faydalı besinlerle bir ay geçirdim. Sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela ilk yıl dökülen saçlar...

Derilerinizin sarktığı doğru mu?

93 kilo verip deforme olmamak imkânsızdı. Bunu uçan bir balonun havasını söndürmek gibi düşünebilirsin. Geçen sene ‘360 body fit’ ameliyatı oldum. Şimdi asıl enerjik görüntüsüyle eşleşen Pelin’i yaşıyorum.

Kilolu olduğunuz dönemde aldığınız eleştirilerden çok çektiniz mi?

Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...

Yer aldığınız skeçlerde bile esprilerin bir kısmının kilolarınız üzerinden yapılması sizi nasıl etkilemişti?

Görünen köy kılavuz istemez. Kimden neyi saklayabilirsiniz ki? Ben de saklayamıyordum. O espriler her zaman yüzlerde tebessüme sebep oluyordu. Hâlâ eski Pelin’in daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.

Siz en rahatsız eden cümle neydi?

Net bir tavırla “Sen kesin çok tatlı yiyorsun” gibi nokta atışı yaptığını sanan, kendinden emin cümlelerin hastasıydım. Zayıflayınca gelenler emin olun kiloluyken gelen cümleleri döver; “İçinden insan çıktı” gibi...

Sektörün oyunculara dayattığı zayıflık algısına gelirsek...

Kilo vermenin rol çeşitliliği sağladığını söyleyebilirim ama asla olmam gerekenden veya sağlıklı olmam gerekenden fazlasını vermek için kendimi zorlamıyorum.

“Eski Pelin yaptığında sevimli gelen hareketlerim şimdi öyle algılanmıyor”

Kilo vermek hayatınızda neleri değiştirdi?

Her şeyi... Uykumu, yürüyüşümü, görünüşümü, gülüşümü... Eski Pelin’den sadece kiloları götürüp yeni tecrübeler, öğretiler, deneyimler ekledi... Mesela dolap yenilenmeyi geçti, tur bindirdi. 60 bedenden 38 bedene kolay geçiştirilecek bir süreç değil. Dolaba ilk yerleşenler stilettolar ve türevi topuklulardı. Son bir yıldır bikiniler ve azıcık göbek dekolteli tişörtler katıldı.

Sevimliden seksi kadına evrilmek nasıl?

Korkutucu. Asla nerede nasıl davranacağımı kavrayamıyorum. Eski Pelin yaptığında sevimli gelen hareketlerim şimdi öyle algılanmıyor.

Kilo verdikçe kadınlığa dair yeni şeyler öğrendiniz mi?

Duruş, oturuş gibi yenilikler kendiliğinden paket program gibi geliyor. Özellikle giyim kuşam konusunda ilerlemeler kaydediyorsunuz. Hayatınıza moda giriyor. 60 bedenken mahrum kaldığınız tüm kıyafetler “Gel biraz da beni giy” diyor.

Aşka dair değişimler neler?

Yengeç burcuyum, yükselenim de Akrep. Haliylefazla duygusal, suyun içinde sıkışmış kalmış biriyim. Aşk her zaman önceliğim olmuştur. Bir kalbin, bir başka kalple bir oluşunu fazla büyülü buluyorum. Ama bu konudaki düşüncelerim 153 kiloyken de 68 kiloyken de aynıydı. Yani aşk, tutku, ruh değişmez.

Hakkınızda “Kilo verdi, sevgilisini değiştirdi, nişan attı” diye açılan sözlük sayfaları var. Gerçekten sebep zayıflamak mıydı?

İki kişinin yaşadığı ilişkinin, kimin isteğiyle bittiği bile meçhulken çok net biliyorlarmış gibi yazıyorlar. Aşk tükenebilir, sevgi bitebilir, bazı egolar savaşa dönüşebilir. Önemli olan bittikten sonra her iki tarafın mutlu olması. Ben kendi adıma gayet mutluyum.

Çapkın bir kadına dönüştüğünüz doğru mu?

Düzeni ve devamlılığı seviyorum. Her çiçekten bal almak yorucu ve sonu belirsiz.