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Sağlık

92 yaşındaki Libyalı hasta TAVİ yöntemi ile Türkiye'de sağlığına kavuştu

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA) LİBYALI 92 yaşındaki Fatimah Basheer Amhimmed Almuhalhil ileri derecede aort damarı darlığı şikayetiyle doktora başvurdu

27 Ekim 2017 13:15

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA) LİBYALI 92 yaşındaki Fatimah Basheer Amhimmed Almuhalhil ileri derecede aort damarı darlığı şikayetiyle doktora başvurdu. Ev içerisinde dahi yürürken nefes nefese kalan yaşlı kadın Libya\'daki doktorlarda tedavi olamayacağını öğrenince ailesi yurtdışında tedavi seçeneklerini değerlendirmeye karar verdi. Doktor arayışlarından sonra Türkiye\'ye getirilen Almulhalhil, Medipol Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi edildi. TAVİ denilen yöntem ile kasık bölgesinden girilerek kapalı yöntemle ameliyat edilen Almuhalhil, Türkiye\'de bu yöntemle tedavi edilen en yaşlı hastalardan biri oldu.

EN RİSKSİZ YÖNTEMİ TERCİH ETMEYE ÇALIŞTIK

Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun TAVİ yönteminin çok uzun süredir uygulandığını belirtti ve şunları söyledi,

\"Hastamız Libya\'dan bize nefes darlığı ve göğüs ağırlığı ile geldi. Fatimah Hanım ev içinde yürürken dahi nefesinin daralması üzerine doktora başvuruyor. Kendisi bize göğüs ağrısı şikayeti ile Libya\'da gittikleri doktor tarafından gönderildi. Burada yapılan değerlendirmelerimizin ardından ileri derecede aort daralması dediğimiz aort kapağı kireçlenmesi ve aort kapağı açılımın yeterli olmadığını, kapağın hareket etmediğini gördük. Yaşı itibariyle hastamızı diğer doktor arkadaşlarla birlikte değerlendirdik ve hastamızı anjiyografi kullanarak yapılan TAVİ yöntemi ile ameliyat ettik.\"

\"92 YAŞINDA VE 40 KİLO AĞIRLIĞINDA BİR HASTAYDI\"

Hastanın 92 yaşında olmasının yanı sıra 40 kilo olduğunu ve bu nedenle de hassasiyetinin olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, en az riskli işlemi tercih ettiklerini açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti, \"En az riskli yöntemin bu hastamız için TAVİ yöntemi olduğuna karar verdik. Kasıktan anjiyografi ile girdikten sonra aort kapağını değiştirdik ve kalp damarına da stent taktıktan sonra çıktık. Bu operasyonda aynı anda iki operasyonu da gerçekleştirdik ve hastamızın yatış süresi ameliyat öncesi yatışı ile birlikte 3 gün oldu.\"

Türkiye\'deki doktorları çok beğendiğini ve memnun kaldığını söyleyen 92 yaşındaki Fatimah Basheer Amhimmed Almuhalhil ise nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu, Libya\'daki doktorunun kendilerini buraya yönlendirdiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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