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Yaşam

91 yaşındaki kadın göçmenler üzerine doktora yaptı

Bourlier'in hayatının kente gelen göçmenlerin karşılanması ve eğitimiyle geçtiği bildirildi

16 Mart 2016 20:07

Fransa'da 91 yaşında bir kadın 30 yıl önce başladığı doktorasını tamamlamayı başardı. Ülkenin doğusunda bulunan Besançon kentindeki Franche-Comte Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan 91 yaşındaki Colette Bourlier göçmen işçiler konulu doktora tezini başarıyla bitirdi.

Doktorayı yüksek dereceyle bitiren Bourlier, tezi için 20. yüzyılın ikinci yarısında Besançon'da çalışan göçmenler hakkında araştırma yaptı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre tez savunmasında konuşan Bourlier, "Çalışmam zaman aldı. Çünkü aralar vermek durumunda kaldım. Yapabildiğimin en iyisini çıkarmaya çalıştım. Umarım jüri memnun olmuştur" diye konuştu.

 

'Sıra dışı bir çalışma'

 

Bourlier'in tez danışmanı Serge Ormaux ise, "Sıra dışı bir çalışma, çünkü 60 yaşında emeklilikten sonra başlayan ve 30 yıl süren bir tez. Bugün bir tez ortalama 3 yılda bitiyor. Ancak kendisi göçmenler hakkında büyük bilgi ve tecrübe sahibi" ifadelerini kullandı.

Lyon'da 1925 yılında doğan emekli öğretmen Bourlier'in hayatının kente gelen göçmenlerin karşılanması ve eğitimiyle geçtiği bildirildi. Bourlier'in yaşadığı Besançon'da pek çok Türk aile de ikamet ediyor.

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