90'ların fenomen dizisi 'Beverly Hills, 90210' geri dönüyor

1990’lı yılların tüm dünyada ilgi gören popüler gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çevrilecek.

Deadline’ın haberine göre çok izlenen gençlik dizisinin Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green ve Gabrielle Carteris’ten oluşan kadrosu yeniden çevrimde yeniden rol alacak.

Yeniden çevrimin senarist ve yapımcılığını, Tori Spelling’in So Notorious dizisinde çalışan Mike Chessler ve Chris Alberghini üstlenecek.

1990 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Amerikan gençlik dizisi, tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

Dizinin başrol oyuncuları giyim şekilleri ve saç modelleriyle genç seyircilerini etkilemişti.