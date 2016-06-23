900 yıllık Kars Kalesi’nin surları bakımsızlıktan yıkılıyor!

Selçuklu döneminde yaptırılan yaklaşık 900 yıllık Kars Kalesi’nin dış surları bakımsızlıktan yıkılmaya başladı. Kars Kalesi’nin dış surları ve burçları, gerekli restorasyonlar yapılmamasının yıkılma da en önemli etken olduğunu ifade eden Kaleiçi Mahallesi sakinleri, “Son günlerde arda arda yağan yağmurlar surların etrafını ve ortasını iyice oydu. Gerekli restorasyonlar yetkililer tarafından yapılmıyor. Bu şekilde devam eder ise kalenin surları tamamen yıkılacak” dedi.

Arkeofili’nin haberine göre, Kars Kalesi’nin altında Muradiye Hamamı’nın karşısında bulunan surların gövdesinde açılan oyuk ise dikkat çekiyor. Sağanak yağmurlardan dolayı taşları dökülen surlar kısa sırada gerekli önlem alınmadığı takdirde daha da tahrip olacak.

1153 yılında Selçuklular’a bağlı Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin’in isteği ile o dönemin veziri olan Firuz Akay tarafından yaptırılan Kars Kalesi’nin dış kale surlarının yapımı 12. yüzyılda inşa edilmeye başlandı. 1386 tarihinde Timur tarafından yıktırılan kale, 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emri üzerine Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden yaptırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü’nden açıklama

Konu üzerine açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, “Kars Kalesi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi İşi”nin 2016 yılı Nisan ayında Arkın Mimarlık Mühendislik İnşaat Proje firmasına verildiğini, söz konusu proje firmasının çalışmalarına Haziran ayında başladığını ve proje hazırlama işinin Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün kontrolünde halen devam ettiğini belirtti. Açıklama şöyle:

“Kars İli, Merkez Kaleiçi Mahallesi’nde yer alan mülkiyeti hazineye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız adına tahsisli Kars Kalesi M.S 1153 tarihinde Selçuklu devletine bağlı Saltuklu Beyliği döneminde Melik İzzetin tarafından yaptırılmış Anadolu’daki önemli kalelerimizden biridir. Kale 1. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunmakta olup, bu tarihi yapıda 1970-2002-2005 yıllarında onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.Günümüzde iç kale olarak bilinen 250 m. uzunluğunda 90 metre genişliğindeki Kars Kalesi ile kaleye açılan dış kale sur kalıntılarının korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde “Kars Kalesi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi İşi” 2016 yılı Nisan ayında Arkın Mimarlık Müh.İnş. Proje firmasına verilmiştir.Söz konusu proje firması çalışmalarına Haziran ayında başlamış olup, bu proje hazırlama işi Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün kontrolünde halen devam etmektedir. Kars Kalesi’nin restorasyon ve çevre düzenleme projesi işi tamamlandıktan sonra kale ve kaleye bağlantılı sur ve burçların korunması ve onarımına yönelik uygulama çalışmaları başlatılatılacak.”